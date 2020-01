Cilindro de gas en mal estado causa incendio en Villa El Carmen

Foto: TN8

Se presume que la compra de un tanque de gas butano que venía en mal estado y con una fuga, ocasionó que parte de la vivienda del Señor Freddy Aragón, habitante del municipio Villa El Carmen, San Rafael del Sur, se incendiara la mañana de este jueves.

A eso de las diez de la mañana, la cocina de la vivienda tomó fuego, el cual no se pudo controlar de manera inmediata causando considerables pérdidas económicas en electrodomésticos, y parte de la infraestructura de la vivienda.

El incendio fue controlado gracias a la rápida acción de los brigadistas de emergencia de la alcaldía municipal de esta localidad, que recibieron el llamado de emergencia por vecinos, y que finalmente lograron sofocar las llamas evitando que el fuego se propagara al resto de la vivienda y causará mayores daños, en este incidente que afortunadamente no dejó pérdidas humanas que lamentar.

Para evitar incendios, los bomberos recomiendan que las cocinas con tanques de gas tienen que disponer de ventilación, para evitar acumulación de gas, intoxicación y hasta una explosión.

Medidas de prevención

Se deben manejar medidas de prevención ante una fuga de gas butano. Cuando se compra un cilindro al quitarle el sello se debe distinguir que no tenga fuga, el gas no se debe de instalar en zonas con altas temperaturas, la población debe cambiar cada tres años las válvulas que utiliza el cilindro, si se percibe olor a gas se debe de ventilar las viviendas y no encender la cocina.

Es de suma importancia que cada persona mantenga un extintor en sus viviendas, ya que esto puede hacer la diferencia para los daños en un incidente, el uso del agua no es lo más indicado en este tipo de emergencias pues no extingue el gas, solo el fuego.