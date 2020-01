Adolescente se suma a la lista de fallecidos en Tipitapa

Referencia

La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua sobre el fallecimiento de un menor de edad en horas de la tarde del dia de 14 de enero del año en curso.

Managua, municipio de Tipitapa.

El día martes 14 de enero de 2020, a las 3:00 de la tarde, en la comarca Las Maderas, KM 49 ½, carretera Panamericana Norte, frente al taller Serafón, falleció el adolescente de iniciales J.A.O.A. de 13 años de edad, a consecuencia de un fatal accidente de tránsito.

El equipo técnico de investigación de accidentes constató que el adolescente cruzó la vía de manera imprudente, siendo atropellado por una camioneta que circulaba con dirección sur a norte, con placa NS 7106, conducida por Eduar Antonio Herrera Salcedo.

El cuerpo fue examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien dictaminó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo.

Policía Nacional recomienda

1. Si vas a manejar no consumas bebidas alcohólicas. Aunque sea solo una, puede alterar tu capacidad para conducir un vehículo.

2. Revisa tu auto y asegúrate de que esté en óptimas condiciones.

3. Usa siempre cinturón de seguridad y verifica que todos los pasajeros lo hagan.

4. Respeta las señales de tránsito: mantén la distancia respecto del vehículo que te antecede, no excedas la velocidad permitida, mantén siempre tu derecha y no utilices tu celular mientras conduces.

5. No manejes si no has dormido lo suficiente y si el viaje es largo haz pausas de al menos 20 minutos cada dos horas o 200 kilómetros.

6. Usa zapatos adecuados, evita los tacos delgados y las sandalias sin sujeción como las hawaianas.

7. No te detengas en túneles o autopistas.

8. Preocúpate de que tus hijos no saquen sus extremidades o su cabeza por las ventanas.

La Policía Nacional recuerda a peatones caminar con prudencia en la vía pública, a conductores respetar los límites de velocidad establecidos.

Los accidentes se pueden evitar si mantenemos una actitud responsable sobre la vía.