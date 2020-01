En menos de una semana otro ahogado en Xiloá por ingesta de alcohol

Foto: TN8

Un habitante de Ciudad Sandino que fue identificado como Wilfredo Esquerry Gómez de 52 años, supuestamente en estado de ebriedad se introdujo a las aguas de la Laguna de Xiloá, en Managua, donde pereció.

El fallecido llegó al balneario a las 8 de la mañana del martes en compañía de su hermana y de dos amigos más, quienes pretendían pasar un rato agradable, tomarse sus copas y darse un chapuzón.

"Él se estaba hundiendo poco a poco y me gritaba: 'mahe no me dejés morir, me estoy ahogando', pero yo no puedo nadar, fue por eso que lamentablemente no pude hacer nada por salvar a mi amigo. Luego hicimos el llamado a las autoridades para que nos apoyaran a sacar el cuerpo", expresó Julio Miranda, amigo del fallecido.

Nunca imaginaron que consumir alcohol e introducirse a la Laguna de Xiloá iba a ser el detonante para que ocurriese esta tragedia.

"Estábamos ahí sentados en una piedra en las orillas de la laguna, él se metió a la laguna, cuando él ya venía de regreso se iba hundiendo poco a poco, parece que venia agotado. Yo traté de meterme, ayudarlo, le logré agarrar la mano pero mi hermano me dijo 'salite, salvate vos, aquí hay una corriente' y cuando miramos que se hundió y ya no salió", expresó Yamileth Esquerry Gómez, hermana del fallecido.

Un equipo de buzos de la Cruz Roja Nicaragüense se hizo presente al balneario, donde por más de 45 minutos rastrearon el cuerpo y lo lograron recuperar a 40 pies de profundidad, a eso de las 11 de la mañana.

Recomendaciones al acudir a un balneario

Las recomendaciones siempre son las mismas, ser prudentes a la hora de querer disfrutar en familia en un lugar que tiene un historial de personas fallecidas.

El estado de ebriedad provoca que el cuerpo no se controle de la misma forma que sobrio, y ese descontrol al estar en agua puede ser causante de una fatalidad. Así mismo, si no sabe nadar, es mejor no aventurarse hasta lo más profundo porque puede ser mortal.