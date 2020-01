Continúan los percances viales en las calles de Carazo

Foto: TN8

La mañana de este lunes, miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo, asistieron a una emergencia en Santa Teresa frente al estadio en la que una moto scooter color rojo iniciaba a tomar fuego, producto de fallas en el sistema eléctrico.

Yahoska de la Cruz Chávez de 18 años conductora de la moto, viajaba junto a su mamá sin percatarse que la moto tomaba fuego.

Te puede interesar: Disminuyen muertos y lesionados por accidentes de tránsito en Nicaragua

“Yo venía manejando y sentí que la moto venía dando fallas pero no me detuve a revisar, hasta que sentí que los frenos no me agarraban, medio me paré y un señor que vive en una casa cercana nos avisó que la moto venía tomando fuego, ahí fue donde mi mamá intentó jalar los cables pero se le quemaron las manos, porque parte de la tapa se había derretido“, indicó la joven.

Bomberos acudieron al llamado que afortunadamente no pasó a mayores daños, el teniente Germán Ñurinda dijo que al parecer la causa había sido un recalentamiento por fallas en el sistema eléctrico, lo que produjo el conato.

“Lo recomendable es que realicen un chequeo a sus vehículos antes de salir de casa y así se evitan accidentes en el camino, esta vez los daños fueron leves pero de no haber sido por la intervención de la gente, la moto se hubiese calcinado“, afirmó Ñurinda.

La Señora Nahima Selva de 45 años resultó con quemaduras leves en su manos, en un intento por despegar los alambres que tomaban fuego. Ella viajaba como acompañante en la motocicleta y se dirigían a hacer unas diligencias personales .

Colisión en la Sur

En el sector de la entrada al mercado municipal dos vehículos colisionaron, al lugar se hicieron presentes agentes de tránsito para valorar la culpabilidad de ambos conductores.

Los daños fueron leves sin embargo se exhorta a los conductores a manejar con suma precaución para evitar situaciones como estas.

Ambos vehículos se movilizaban en el mismo sentido de Sur a Norte, el choque provocó congestionamiento vehicular en este punto donde circular es complicado.