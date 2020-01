Motociclistas lesionados luego que busero irrespetara señal de alto

Foto: TN8

La falta de cortesía entre conductores provoca accidentes a diario, esta vez le tocó sufrir las consecuencias a un motociclista y su acompañante tras impactar en el costado izquierdo de un autobús.

"El no guardó distancia, se me tiró, yo estoy de acuerdo que tengo mi alto, no voy rápido, ahí no más me detuve, eso significa que el sujeto venía a toda velocidad en su moto", dijo Miller Rivera, conductor del autobús, referente al hecho.

El motociclista viajaba en su preferencia cuando el conductor del autobús no respetó la señal de alto sin darse cuenta de su presencia.

Un oficial de tránsito nacional se presentó al lugar a realizar las respectivas investigaciones del hecho y así poder dar con el responsable del incidente.

"El señor lo que lleva es una posible fractura en la parte de la tibia y el peroné izquierdo y la muchacha una posible fractura en lo que es el hombro derecho a los dos los vamos a trasladar al Hospital Alemán Nicaragüense" mencionó Carlos Herrera, bombero especialista en atención prehospitalaria.





La Policía Nacional ejecuta diversos planes a nivel nacional para que este 2020 los indices de fallecidos por accidentes de tránsito disminuyan, entre estos planes está concientizar a los conductores a través de seminarios y charlas de educación vial y a la fecha se han impartido a 2 mil 677 conductores de transporte público y particular.

Las recomendaciones son las mismas, evitar el consumo de alcohol si le toca manejar, respetar señales de tránsito y ser cortés con los demás conductores y peatones que circulan en la vía y poder evitar de esta manera, luto y dolor entre nuestros hermanos y las familias nicaragüenses.