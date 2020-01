Motociclista resulta lesionado por esquivar a peatón en Managua

Foto: TN8

En su motocicleta Pulsar color amarillo con placa M 80320 se trasladaba el joven Erick López por la pista ubicada cerca del Ministerio del Trabajo este domingo.

Un ciudadano de la tercera edad se cruzó repentinamente la calle, provocando que una camioneta que iba delante frenara en seco y el (Erick) perdió el control del vehículo de 2 ruedas, cayendo de forma brusca al pavimento.

"Un peatón de repente se tiró y la camioneta pegó un frenazo y yo me caí, no choque la camioneta en ningún momento, mi moto se resbaló debido a que las llantas son lisas y como fue frenazo en seco no pude hacer mas; el señor de la camioneta se fue, no tubo nada que ver pero dejó un contacto por cualquier cosa", afirmo Erick López, joven lesionado.

El infortunado presentaba golpes en varias partes de su cuerpo, por lo que las personas que observaron el hecho dieron aviso a las autoridades para que lo atendieran.

Inmediatamente una ambulancia de la Cruz Roja Nicaragüense se hizo presente al lugar, donde técnicos en emergencia médicas dieron asistencia pre-hospitalaria al joven.

"Normalmente en estos accidentes se presentan golpes y escoriaciones, afortunadamente el lesionado solo presentaba eso, va a ser trasladado a su clínica provisional para mejor valoración", aseguró Róger Gutiérrez, paramédico.

Atención rápida

El joven fue trasladado al hospital doctor Alejandro Dávila Bolaños, mejor conocido como hospital Militar, donde seria valorado por médicos de turno; agentes de transito de la Policía Nacional se presentaron al lugar de los hecho para levantar el peritaje correspondiente al caso.

Siempre se hace el llamado a los conductores a manejar con precaución, respetando la preferencia de los demás, guardando la distancia y ceder el paso; afortunadamente no hubo víctima que lamentar.