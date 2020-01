Casco salva a motociclista de lesión mayor en accidente de Estelí

Foto: TN8

Este viernes se dio un accidente de tránsito que dejó a un motociclista lesionado en Estelí, del cual se desprenden dos hipótesis para saber cómo que se dio el percance vial.

Una de estas indica que la víctima del accidente tal vez no se percató de la presencia de un vehículo que lo impactó, mientras que la otra es que el conductor de esa camioneta no conoce las señalizaciones del Alto que hay en Estelí.

Lee también: Tragedia familiar: Niña de 2 años muere atropellada en Managua

“Yo vengo en mi preferencia de norte a sur, el señor circulaba de este a oeste pero no sé qué fue lo que le pasó y se tira el Alto. Le pité ni así se detuvo, en ese momento me impacta con el vehículo. Gracias a Dios que siempre camino puesto el casco de protección, porque pegué la cabeza sobre el adoquinado", manifestó Cristian Ruiz, motociclista.

"También quedé prensado debajo de la camioneta, me salí a como pude pero fue tremendo susto el que me llevé, todo por este chofer irresponsable de no fijarse bien, no sé si es que no es de aquí de Estelí porque la población ya sabe que siempre por este sector se tiene que detener por que hay un Alto”, agregó el afectado.

No son frecuentes estos percances en el barrio Juno Rodríguez, por las cercanías de la clínica médica previsional.

Cabe decir que motociclista resultó con lesiones pero se rehusó a ser trasladado el Hospital Escuela Regional San Juan de Dios.

“Atendimos al joven que resultó con lesiones de consideración en el lugar. Está estable, solo son los daños materiales de los vehículos”, expreso Erlin Cruz, cruz rojista.

Mala suerte de motociclista

En esta ocasión el joven fue doblemente afectado porque solo tenía una semana de haber comprado el medio de transporte, ahora serán los agentes de Tránsito Nacional que definirán oficialmente el responsable del accidente y que se responsabilice de los daños materiales.