Chavalo es apuñalado por rencillas personales en el Oriental

Foto: TN8

Momentos de preocupación vivió una madre mientras miraba las terribles heridas que presentaba su hijo, después de ser apuñalado en distintas partes de su cuerpo, por 6 sujetos con identidad desconocida que sin mediar palabra le propinaron las brutales estocadas al joven que se encontraba con sus amigos en el Mercado Oriental, propiamente del Novillo 1 cuadra abajo.

Testigos relataron que los 6 hombres llegaron con cuchillos y machetes amenazando de muerte a Evert Show cuando este se encontraba tomándose sus "traguitos" en compañía de unos amigos de copa, quienes lo defendieron logrando que este saliera con vida.

Se presume que Show mantenía viejas rencillas personales con los sujetos que decidieron enfrentarse de una vez con él, pero este estaba indefenso en ese momento para defenderse.

Te puede interesar: Niña salva a su familia de morir quemada en el barrio Quinta Nina

"Yo estaba en mi casa cuando me llamaron para decirme que unos hombres lo habían herido, cuando vine él ya estaba así, que yo sepa él no tenía problemas, porque nunca lo habían lastimado de esa forma, gracias a Dios que entre los vecinos y los amigos con los que estaba lo ayudaron porque esos hombres me lo querían matar, él solo estaba tomando cuando ellos se aparecieron y lo dejaron así terriblemente herido al pobre chavalo, que ni pudo defenderse", comentó la preocupada madre.

#Sucesos | Sin mediar palabra seis sujetos de identidad desconocida apuñalaron a un joven con quien supuestamente tienen rencillas personales, en el sector del novillo del Mercado Oriental, en Managua. pic.twitter.com/rdEIOdaCiL — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 10, 2020

Una unidad de Cruz Roja atendió rápidamente el llamado de emergencia y le brindaron atención pre-hospitalaria al joven para posteriormente ser trasladado al hospital Alemán Nicaragüenses, donde médicos de turno atenderían sus heridas.

"Es un paciente con múltiples heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo y será trasladado al hospital Alemán", testifico el técnico de Cruz Roja.

Por su parte una patrulla policial llego rápidamente al lugar para realizar las investigaciones del caso y atrapar a los delincuentes que le propinaron las brutales estocadas al infortunado hombre.