Niña salva a su familia de morir quemada en el barrio Quinta Nina

Foto: TN8

Intensas llamas despertaron a una menor que logró alertar a sus familiares de que el cuarto donde se encontraban durmiendo se estaba quemando.

El incendio acabó con todo lo que había en un pequeño cuarto donde dormían cuatro personas que afortunadamente lograron salir a tiempo resultando ilesas, este siniestro se registró la madrugada de este miércoles en el barrio Quinta Nina, en Managua.

La propietaria de la vivienda asegura que se encontraban sin energía eléctrica y se quedaron dormidos pero olvidando apagar una candela, por lo que se presume esto fue lo que originó el incendio donde solo hubo perdidas materiales afortunadamente.

Los pobladores del lugar al escuchar los gritos de ¡auxilio! salieron con baldes, panas y todo lo que fuera útil para ayudar a apagar las fuertes llamas que amenazaban con devorar toda la vivienda.

Te puede interesar: Cuatro lesionados al volcarse microbús en el Reparto Schick

"Nosotros no tenemos energía eléctrica y como hay niños pues decidimos poner una candela y como somos cristianos estábamos orando, luego nos acostamos y se nos olvidó apagar la candela así que no se si pasó un animal, la botó y por eso inició el fuego, pero realmente lo importante es que estamos bien, gracias a Dios y la niña que nos despertó logramos salir a tiempo y no pasó a más", expresó la dueña de la casa.

En este incendio se quemaron dos camas, ropa y varios libros que la dueña de la casa utiliza para dar clases, que aparentemente hicieron que las llamas se expandirán rápidamente por todo el inmueble.

Bomberos unificados se trasladaron de inmediato al lugar de la emergencia para tomar el control rápidamente y evitar que este se propagara a casas aledañas.

Por su parte, agentes policiales en conjunto con los Bomberos serán los encargados de realizar las investigaciones para determinar las causas exactas que originaron el incendio que solo dejo afectaciones materiales.