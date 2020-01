Pochomil con más pérdidas humanas en este inicio de 2020

Foto: TN8

Más luto y dolor deja este inicio de año para una familia capitalina, al sufrir la pérdida de un familiar quien lamentablemente falleció por sumersión este 4 de enero en el centro turístico de Pochomil.

Según testigos, el joven Kevin Marcell Gutiérrez Gómez de 25 años de edad, originario de Managua, llegó a este centro turístico ubicado en el municipio San Rafael del Sur en compañía de su novia y familiares, en busca de pasar una tarde de recreación celebrando este inicio de año 2020.

Una vez instalados en un rancho, decidieron sumergirse en el mar cerca de la peligrosa zona conocida como "El Triángulo de la Muerte", donde ocurrió la tragedia.

Lee también: Lancha pesquera encuentra cuerpo de joven desaparecido en La Boquita

A eso de las cinco y media de la tarde el cuerpo del joven Gutiérrez Gómez fue encontrado y trasladado por familiares al centro de salud de Masachapa, donde el médico de turno dictaminó que el joven había llegado sin signos vitales.

Tragedias enlutan a familias

En la primer semana de este año en esta zona conocida como "El Triángulo de la Muerte", ubicada frente al conocido hotel y restaurante Summer-Pochomil, tristemente han fallecido tres jóvenes, de los cuales el cuerpo del joven Carlos Fernández de 19 años de edad también originario de Managua aún no ha sido encontrado por la Fuerza Naval y Policía Nacional, tras desaparecer el primero de enero en horas del mediodía.

Todavía las instituciones brindan acompañamiento a las familias con los labores de búsqueda.

El llamado es a la población a tomar conciencia y acatar las normas de seguridad y no sumergirse en esta zona para evitar más tristeza y llanto en los hogares nicaragüenses.

"La población debe tomar conciencia sobre la importancia de no dejar que sus familiares se acerquen al mar en estado de ebriedad, si no sabe nadar que no ingrese a grandes profundidades, si hay familiares que son tomadores de licor que los acompañen a la hora de meterse al mar y que tomen las medidas de seguridad que se les brinda para evitar tragedias", expresó Claudia Morales, jefa departamental de Managua en Cruz Roja Nicaragüense.