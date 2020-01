Celebrar el 2020 se hizo tragedia para dos familias en Pochomil

Foto: TN8

Este inicio de año para dos familias nicaragüenses no fue lo que se esperaba, al perder a dos integrantes de su familia en un popular balneario de San Rafael del Sur, departamento de Managua.

Lo que iba hacer un día de vacaciones para este 1 de enero en el centro turístico de Pochomil, se convirtió en tragedia para la familia del joven Carlos Fernández Sandoval, de 19 años de edad, quien a horas del mediadía se introdujo al mar y desapareció.

Más tragedia familiar

Un día después, la desesperación y dolor embargó a otra familia, cuando tres adolescentes se introdujeron al mar y repentinamente fueron arrastrados por una corriente, siendo rescatado de forma inmediata uno de ellos; el adolescente de iniciales J.G.F de 13 años de edad, que fue trasladado al Hospital Vélez Paiz, en Managua.

El segundo fue encontrado por la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cinco horas después en las profundidades del océano aún con vida. Se trata de Jeison Hernández Flores de 18 años de edad, originario de Tipitapa, quien fue trasladado de inmediato en estado estable al hospital capitalino Lenín Fonseca.

Quien no tuvo la misma suerte fue el adolescente de 14 años de edad de iniciales J.M, quien desapareció.

Los jóvenes se introdujeron en la peligrosa zona conocida como "El Triángulo de la Muerte", y por el tiempo que se encuentra desaparecido el tercero se presume que haya fallecido por sumersión.

La Fuerza Naval y Policía Nacional de San Rafael del Sur, brindan acompañamiento a las familias en las jornadas de búsqueda en la zona costera y en las profundidades del océano, a ver si aparecen los cuerpos de los dos desaparecidos.

"La población debe tomar conciencia sobre la importancia de no dejar que sus familiares se acerquen al mar en estado de ebriedad, si no sabe nadar que no ingrese a grandes profundidades, si hay familiares que son tomadores de licor que los acompañen a la hora de meterse al mar y que tomen las medidas de seguridad que se les brinda para evitar tragedias", expresó Claudia Morales, jefa departamental de Cruz Roja en Managua.