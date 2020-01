Juigalpa: Choque entre dos motos deja a sus conductores lesionados

Foto: TN8

A eso de las 11 de la noche de este pasado jueves 2 de enero, dos personas resultan con golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo a consecuencia del choque entre dos motocicletas en las cercanías de la gasolinera Puma en la ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales.

Los hechos sucedieron cuando el conductor de la motocicleta color negra, quien se dirigía de este a oeste invadió el carril al momento que circulaba el otro conductor de la moto color azul en su preferencia de sur a norte, sobre la carretera que conduce Juigalpa hacia Managua.

El conductor de la motocicleta color negra, marca Honda placa CT 7663, identificado como José Javier Robleto, sufrió lesiones de consideración en el cuerpo. Mientras el conductor Denis Díaz, que circulaba en la moto color azul marca Pulsar placa CT 8835, resultó con golpes en su cuerpo.

Ambos conductores fueron atendidos en el lugar por técnicos de emergencias de la Cruz Roja Nicaragüense, ameritando el traslado de José Robleto, con profesión de docente de una universidad de la ciudad, quien se llevó la mayor parte en este accidente de tránsito producto del fuerte impacto entre las dos motos.

"El muchacho viene y se le lanza el alto, yo freno, trato de esquivarlo pero me invadió el carril, no pude evitarlo, yo viajaba solo en mi motocicleta Pulsar, yo me dirigía hacia una gasolinera", refirió Denis Díaz, conductor de la motocicleta color azul.

Los agentes de tránsito de la Policía Nacional de Juigalpa se presentaron al lugar a realizar las debidas averiguaciones del incidente, levantar el croquis y determinar la responsabilidad de los conductores, que gracias a Dios no dejó víctimas que lamentar, pero si dos lesionados y cuantiosos daños materiales.