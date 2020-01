Chontales: Motociclista muere al estrellarse contra una valla metálica

Foto: TN8

El ciudadano Raúl Enrique Obando Sequeira de 39 años pierde la vida este pasado 31 de diciembre a eso de las 7:40 de la noche al estrellarse con su motocicleta placa CT 19389, contra una valla metálica ubicada a un lado de la carretera en el km 152, sector de Apompua.

Según relato, los hechos ocurrieron cuando el motociclista aparentemente invadió el carril del conductor de un vehículo identificado como Darwin Reyes, originario del sector de Las Vainillas, el cual logró esquivarlo, volcándose a un lado de la vía, viajaba junto con su familia posteriormente el motorista impacta contra la valla ubicada a un lado de la carretera quedando al momento gravemente herido en el lugar.

Vecinos al escuchar el impacto, socorrieron a las víctimas del vehículo volcado y minutos más tarde observaron al motociclista, el cual fue auxiliado por técnicos de emergencias de la Cruz Roja Nicaragüense, siendo trasladado al Hospital Regional Asunción de Juigalpa, pereciendo minutos después de su ingreso.

Los lesionados corresponden a los nombres, Francini Reyes Marin de 17 años de edad, Cindy Reyes Marin de 20 años de edad, Carlos Martin Reyes de 30 años de edad y Adiris Reyes Marin de apenas 3 años de edad, todos fueron trasladados al centro asistencia para ser valorados por médicos de turno.

"El motociclista me invade el carril, en lo que me invade yo me jalo para fuera, freno, la camioneta se me retuerce y me doy vuelta, pensé que se había dado a la fuga, el se va a estrellar contra la valla, sacamos a mi familia, le dimos vuelta a la camioneta creyendo que él se había ido, hasta que después lo vimos tirado a un lado", dijo Darwin Reyes, conductor de la camioneta.