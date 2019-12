Mujer intenta robar 100 mil córdobas a una comerciante de Ocotal

Foto: TN8

La señora Sara Elizabeth, reconocida comerciante de carnes en Ocotal, la mañana de este lunes 30 de diciembre fue objeto de un robo frustrado en el Mercado Centro Histórico.

Bien dice el viejo y conocido refrán “unos a la bulla y otras a la cabuya”, este se aplica a la situación que vivió esta comerciante.

La mujer era una compradora, que fue descrita como de avanzada edad, a quien comerciantes le dieron persecución para recuperar el dinero. Al verse descubierta justificó que se había equivocado de bolsa y pidió perdón por el supuesto mal entendido.

Te interesa: Capturan a 40 delincuentes en recta final del año en Nicaragua

"Sarita", como le conocen cariñosamente, refirió que eran más de 100 mil córdobas que afortunadamente logró recuperar.

“No creo que la señora se haya equivocado porque se trataba de una gran bolsa donde echo mis pertenencias, mi suéter, mi dinero y medicamento. No pudo equivocarse”, anotó.

“Al final ella me dijo que la perdonara, y hay que perdonar para que Dios nos perdone a nosotros, pero si no le damos persecución se lleva el dinero. Definitivamente no hay que confiar en nadie”, subrayó la comerciante.

Sin presentar cargos

La afectada prefirió que una vez que recuperó su dinero dejaran ir a la mujer y prefirió no dar parte a la Policia Nacional, pero alertó a la población a tener mucho cuidado y no confiarse de nadie más en esta época donde el "diablo anda suelto".

La Policía Nacional desde primera hora de este lunes puso en marcha un plan especial para incrementar el patrullaje y garantizar la seguridad en zonas de mayor concentración poblacional: terminales y paradas de buses, parques, centros comerciales y en los mercados.

Asimismo la vigilancia y patrullaje en los barrios, comunidades, comarcas y diferentes vías de conexión con las ciudades de este departamento del norte segoviano.