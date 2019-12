Corrió la sangre tras mortal accidente sobre la carretera sur

Foto: TN8

La bolsa negra dejaba entrever que lo que contenía era un juguete que llevaba el motociclista para un niño. Ahora no lo podrá entregar, su cuerpo quedó tendido en plena vía en el Km. 12 de la carretera sur tras colisionar con una camioneta, cuyo conductor es pastor evangélico y responde al nombre de Guillermo Aguilar de 45 años.

Del mortal impacto surgen versiones, mientras algunos testigos responsabilizan al conductor de la camioneta, otros aseguran que el motociclista invadió el carril cundo iba de sur a norte, en aparente estado de ebriedad.

“Yo voy en el carril izquierdo bajando al 8, de repente él (fallecido) se tira contra la vía, pensé que iba a girar a un lugar de aquí, nunca dobló, se me tiró de frente, yo lo que hice fue frenar y la misma camioneta se viró, le di con la esquina, no se lo que iba hacer él, si anda tomado no se, pero si me tiró de frente", dijo Guillermo Aguilar, conductor de la camioneta.

Versiones encontradas

De las tantas versiones suscitadas, las investigaciones policiales revelarán las verdaderas causas, levantando el croquis correspondiente y tomando en cuenta cada una de las informaciones suministradas por los testigos.

“Yo vengo de sur a norte, la moto viene de norte a sur, la camioneta viene de sur a norte, va otra camioneta a la par de la camioneta, entonces como va a la par no haya que hacer, se salió del carril y fue a impactar con el de la moto", dijo Giovanni Gonzáles, testigo del accidente.

“El hombre venia aquí, el hombre se le metió contra la vía, es errónea la versión que están diciendo aquí, es un pobre "santo idiota" el que venia manejando”, dijo la jefa del conductor de la camioneta.

A través de los documentos de identidad del motociclista se confirmó que el nombre corresponde a Pedro José Espinoza Cabrera de 45 años, el cuerpo sería traslado al instituto de medicina legal.