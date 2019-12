Camión impacta a vehículo liviano al quedarse sin frenos en Juigalpa

Foto: TN8

Las aparentes fallas mecánicas en el sistema de frenos provocaron que un camión se accidentara la tarde de este pasado miércoles al impactar contra la parte frontal de un vehículo en el km 148, sector de Santa Rita, sobre la carretera Juigalpa hacia El Rama.

Según relato de un testigo, el conductor del pesado vehículo identificado como Benjamin Bayadares, y quien circulaba con el camión cargado de naranjas, "perdió el control, invadiendo la vía al otro vehículo al fallarle los frenos, quedando volcado sobre la vía".

Los ocupantes del vehículo liviano se llevaron tremendo susto, pues estos se dirigían al municipio de San Pedro de Lóvago, en vista de que acababan de llegar al país, como parte de sus visitas en esta temporada de Navidad donde familiares.

El camión quedó volcado a un lado de la vía, con toda la mercadería regada, en ambas unidades se registraron cuantiosos daños materiales, quedando destruida la parte frontal.

"Nosotros íbamos cuatro personas adultas y un menor en el vehículo, el del camión dice que se le fueron los frenos y comenzó a esquivar unos carros que iban delante de el, de pronto se me vino encima, no pude esquivar y nos colisionó, gracias a Dios solo hubo daños materiales, estamos bien y solo fue el susto que nos llevamos", manifestó Raúl Pérez, conductor del vehículo liviano.

"No nos respondieron los frenos e impactamos contra el carro, por no impactar en la parte trasera de un camión, íbamos para Masaya a dejar mercadería, unas naranjas, gracias a Dios no pasó a mayores y salimos ilesos del choque", dijo Óscar Osejo, pasajero del camión.

Al lugar de los hechos se presentaron agentes de tránsito de la Policía Nacional a levantar el croquis y realizar las respectivas investigaciones del hecho.