Motociclista muere al impactar contra microbús en carretera Granada-Nandaime

Fotografía: Luis Rocha/TN8

Una tragedia se registró la mañana de este miércoles 25 de diciembre, en el km 62 de la carretera Granada-Nandaime, exactamente en las cercanías al empalme del Guanacaste, en el sector de la comunidad "Los Sánchez".

La víctima fue identificada como Mario Antonio Martínez de 41 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta color verde con número de placa M55759.

Supuestamente Martínez se movilizaba a exceso de velocidad y se desplazaba de norte a sur sobre la carretera, impactando de forma frontal con un microbús que se dirigía en vía contraria.

Pedro Ráudez Urbina conducía el microbús color blanco con número de placa M251042, cuando fue impactado por el motorizado, quien lamentablemente perdió la vida de manera instantánea.

"Yo vengo en mi marcha y él viene de frente y viene como a unos 120 km por hora, bien jalado. Yo lo diviso cuando él hace cambios y veo que el medio se levanta de la moto para acomodarse el casco, porque él llevaba el casco puesto, pero llevaba otro en el brazo, y fue ahí que perdió el control por acomodarse el casco que llevaba en el brazo y más la velocidad que traía ahí está el resultado", dijo Pedro Ráudez, conductor del microbús.

#ÚLTIMAHORA #Nicaragua: Fuerte accidente de transito registrado en el kilómetro 62 de la carretera #Granada a #Nandaime deja como resultado a una persona fallecida, este 25 de diciembre



Más información, en breve por https://t.co/F3i3VstoYl pic.twitter.com/eiKZd19nAz — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 25, 2019

Los hechos apuntan a que la tragedia se originó debido al exceso de velocidad en la que se desplazaba el motociclista quien falleció por un trauma craneoencefálico severo. De igual forma resultó con múltiples contusiones y quemaduras por fricción.

"Yo lo quise capear para que él pasara de viaje, pero que va ser, él se dejó venir de un solo. Yo venía de hacer un viaje privado, vengo de Managua e iba para Aguas Agrias y pues pasó esta tragedia", agregó Ráudez.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se encuentran en la escena para determinar las causas del accidente y así designar responsabilidades en tan lamentable hecho vial.

Consejos para evitar accidentes de tránsito

1. Si vas a manejar no consumas bebidas alcohólicas. Aunque sea solo una, puede alterar tu capacidad para conducir un vehículo.

2. Revisa tu auto y asegúrate de que esté en óptimas condiciones.

3. Usa siempre cinturón de seguridad y verifica que todos los pasajeros lo hagan.

4. Si llevas niños a bordo, recuerda que los menores de 12 años deben ir siempre en el asiento trasero y que hasta los 9 años o hasta que alcancen 1.35 mt y pesen más de 33 kilos deben ir siempre con un sistema de sujeción apropiado a su edad, talla y peso.

5. Respeta las señales de tránsito: mantén la distancia respecto del vehículo que te antecede, no excedas la velocidad permitida, mantén siempre tu derecha y no utilices tu celular mientras conduces.

6. No manejes si no has dormido lo suficiente y si el viaje es largo haz pausas de al menos 20 minutos cada dos horas o 200 kilómetros.

7. Usa zapatos adecuados, evita los tacos delgados y las sandalias sin sujeción como las hawaianas.

8. No te detengas en túneles o autopistas. Asegúrate de tener el combustible suficiente para llegar a tu siguiente parada.

9. Preocúpate de que tus hijos no saquen sus extremidades o su cabeza por las ventanas.

10. Si llevas carga, debe ir en la maleta del auto o bien sujeta. Ante un choque, cualquier artículo puede salir disparado y golpear a alguno de los pasajeros.