"El Toro endemoniado" lesiona a dos jóvenes en Diriamba, Carazo

Fotografía: Cinthia Larios/TN8

Un hombre como "endemoniado" alias "El Toro", lesionó de gravedad a dos jóvenes en Diriamba, Carazo.

Una de las víctimas se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Regional Santiago de Jinotepe, y fue identificado como Manuel Salvador Parrales Diaz de 25 años de edad, indicaron sus familiares.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo entre las cuatro y cinco de la tarde, según el relato de otro lesionado identificado como Alexander Javier Rodríguez García de 27 años de edad.

Rodríguez García se presentó la tarde de lunes a la estación policial de Diriamba a interponer formal denuncia tras darse cuenta que su agresor había sido capturado por agentes policiales de esta ciudad, al ser informados sobre la agresión que sufrió el joven Parrales Díaz.

¿Cómo "El Toro" lesionó a estos dos jóvenes el mismo día?

Según declaraciones de Rodríguez García, "El Toro" andaba presuntamente drogado y llegó hasta el campo de fútbol de Versalles, ubicado del colegio La Salle unos siete kilómetros hacia el norte, cerca de la comunidad Los Sánchez.

"En el campo de Versalles había un partido de fútbol y yo me fui a asomar, estando ahí me puse a tomar y me fumé un cigarro. Cuando llegó El Toro se sentó a la par mia y me pidió cigarro a lo que accedí, pero le dije que esperara porque lo acababa de encender. Seguidamente que me fume la mitad del cigarro decidí dárselo, pues no se apartaba de mi lado, él lo tomó y se lo fumó pero luego me propinó un golpe en mi rostro que me desmayó y dijo que eso me lo había ganado por no haberle dado el cigarro cuando él me lo pidió", declaró Rodríguez García, mientras tapaba su rostro desfigurado.

Te puede interesar: Hombre muere en parqueo cerca de una gasolinera en Managua

En tanto, Manuel Salvador se debate entre la vida y la muerte en el hospital pues con una hora de diferencia de haber sido lesionada la otra víctima, él fue atacado por "El Toro" en la bajada de La Nandeña en la comunidad Los Sánchez, a escasos kilómetros del campo donde horas antes había jugado un partido para luego tomarse unas cervezas en la zona.

La víctima tiene desprendimiento de piezas dentales, lesión en el cráneo, lo que lo mantiene en estado crítico en el hospital de Jinotepe.

Su papá Ramón Salvador Parrales pide alas autoridades que caiga todo el peso de la ley a este "psicópata que dejo a su hijo delicado y lesionado a otro joven".