Ometepe: Pescador desaparece tras el naufragio de una panga

El ciudadano Luis Manuel Rodríguez de 32 años de edad es buscado por la Fuerza Naval tras haber desaparecido mientras realizaba faenas de pesca junto a dos amigos, que de puro milagro están vivos.

Fernando Antonio Arévalo y Ervin Bone fueron los dos ciudadanos que fueron rescatados por una patrulla de la Fuerza Naval.

Uno de los dos sobrevivientes relató haber ingresado al lago para revisar los chinchorros, durante la faena estuvieron ingiriendo licor, presuntamente el mal tiempo provocó que la pequeña embarcación se diera vuelta lo que terminó en un desenlace trágico.

"Nosotros íbamos revisando el chinchorro, en eso él (Luis) se hizo a un lado de la panga, entonces Fernando se tiró para que no se diera vuelta la panga, pero por lo recio de la playa se dio vuelta, entonces salimos los tres y cuando yo intentes agarrar a Luis ya no pude y se hundió, ya no salió, los tres andábamos tomando, ya Dios sabe lo que va a pasar", dijo Ervin Bone, uno de las personas rescatadas.



Emilio y Evenor son dos hermanos que lograron ver desde la costa el momento en que la panga se dio vuelta, a bordo de un pequeño bote se dispusieron a ir al rescate de los pescadores, sin embargo las fuertes olas provocaron que también terminaran siendo rescatados por la Fuerza Naval.

Este suceso se registró en las costas de la ciudadela Alexandra Barahona, ubicada en la comunidad Santa Teresa, hasta este lugar llegaron autoridades de la Alcaldía municipal de Altagracia para brindar acompañamiento a la familias de los pescadores, agentes de la Policía Nacional investigan el caso y médicos del Ministerio de Salud estuvieron presente para brindar atención a las personas sobrevivientes.

Por su parte familiares y amigos del hombre desaparecido reaccionaron consternados ante la inesperada noticia, efectivos de la Fuerza Naval continuarán el día de mañana 23 de diciembre con las labores de búsqueda y rescate del cuerpo.