Accidente cobra vida de un hombre en la carretera Catarina-Masaya

Más de 150 metros fue arrastrado sobre la vía Catalino Moreno Ruiz, por el vehículo quien era conducido por Henry Norberto González, la muerte de Catalino originario de Nandasmo fue instantánea.

Sobre la vía quedaron los zapatos del infortunado hombre de 45 años de edad, parte de la motocicleta Bajaj pulsar color negro con número de placa MY 20974, en que se dispuso a viajar rumbo a su pueblo, sin embargo la fatalidad le alcanzó en el km 35 de la carretera Masaya hacia Catarina.

Como un gran estruendo describieron los pobladores el encontronazo, la conmoción se hizo notar en su asombro y lágrimas al ver a Moreno sin vida a un lado de la carretera.

"Somos seres humanos, somos mujeres tenemos hijos a mí me duele, salen a buscar la vida y le pasa esto no es así, no saben cómo manejar los carros, tienen que tener precaución para manejar no andar bebiendo guaro, sin el celular, andar por el buen camino, todos somos hijos de Dios, fue como a las cuatro y media de la madrugada", relató dijo Rafaela Gaitán.

"Solo el ruido escuché, porque yo vivo hasta por allá, lo que pasa de que a veces la cuestión es que se ponen a andar tomando y andan con el vehículo ese es el problema, el otro que viene bueno y ya lo jode el otro; hay que ser honestos aunque usted no beba pero ya viene otro y lo fregó lo mato, fue fuerte", mencionó el poblador Félix Flores.

Exceso de velocidad

El vehículo marca Suzuki en que viajaba Gonzáles con dirección a Masaya, quedó prácticamente en chatarra, debido a que este término volcado, sin embargo las bolsas de aire y el cinturón de seguridad le salvaron la vida.

Por su parte los agentes del orden realizaron el croquis del accidente vial y trasladaron a González a la estación policial, en el vehículo que además se volcó fueron encontradas botellas de cerveza.

Testigos señalaron que la invasión de carril por parte de González y el exceso de velocidad fue la causa del trágico hecho, sin embargo serán los agentes de tránsito que determinen las causas exactas.