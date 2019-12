Conductor ebrio se estrelló con camión cargado de café en Matagalpa

Foto: TN8

En el tramo carretero de Santa Inés, a unos 2 kilómetros ante de llegar a la ciudad de Matagalpa, se registró un fuerte accidente de tránsito tipo colisión entre una camioneta Hilux, placa JI 10759, conducida por Elmer Salvador Mendoza Ruiz y un camión, placa 00865, conducido por Rafael Antonio Páez.

El vehículo liviano circulaba de norte a sur, mientras que el otro lo hacía en sentido contrario.

Mariano Chavarría, uno de los testigos del accidente, manifestó: “vengo con un amigo en una moto y unos metros atrás él nos aventajó y venía haciendo zigzag (mala maniobra), nosotros venimos del trabajo, pero él viene rápido, cruzándose en toda la carretera, cuando se vino a estrellar contra el camión, al broher (conductor de la camioneta) cuando lo sacaron llevaba una herida en uno de los brazos, pero al parecer venia tomado”, declaró.

El conductor del camión afirmó a este medio, él venía de El Cua, "voy a entregar un café a uno de los beneficios, miré que venía la camioneta haciendo zigzag, me quise hacer a un lado, pero está una cuneta y no me pude apartar más y se estrelló, del impacto me cruzó el camión y me quebró el eje de mi vehículo”, concluyo.

Hasta el lugar llegaron unidades de socorro tanto de la Cruz Roja como del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Matagalpa, quienes dieron asistencia pre hospitalaria.

El teniente Jorge Lanzas, de la institución bomberil refirió que “a nosotros nos llamaron por esta emergencia, al llegar nos encontramos que el chofer de la camioneta prensado, los miembros de la Cruz Roja ya le estaban dando atención médica, nosotros nos dispusimos a sacarlo, el lesionado presentaba una pedazo de madera incrustado en la parte abdominal, una herida en la región del antebrazo y golpes en diferente parte de su cuerpo, aunque va estable es de cuidado, por la herida en la parte abdominal, fue trasladado en una ambulancia hacia el hospital Cesar Amador Molina”, concluyó.

Producto del impacto la parte frontal de la camioneta quedó destruida, la llanta izquierda se desprendió por completo, en el interior había una botella de licor, por lo que se presume viajaba en estado de ebriedad, la Policía Nacional realiza las investigaciones para determinar quién provocó el accidente.