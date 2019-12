Camión cargado de ganado se da vuelta en Ctra. Río Blanco-Mulukukú

Foto: TN8

La pérdida de dos semovientes y una cuantiosa pérdida material, fue el resultado del vuelco de un camión cargado de ganado en el kilómetro 205 de la Carretera Río Blanco hacia Mulukukú, en el sector conocido como La Pedrera.

Este accidente de tránsito se da explotarle la llanta delantera derecha, por ende la carga del pesado camión propició el vuelco, lo que hizo que el ganado saliera "despavorido" (asustado).

Ante ese escenario, el chofer de este pesado medio de trasporte trató de recuperar las vacas que pudo, llevándolas a una finca cercana de manera provisional.

"Gracias a Dios que todo está bien, solo dos semovientes fue que se murió. Se me estalló la llanta delantera y no pude controlar el camión hasta pegar en el paredón, y me di vuelta debido al peso del ganado", dijo Carlos Gutiérrez, chofer del camión.

Cabe destacar que el conductor del camión no ameritó ser remitido a un centro asistencial, pues solo presentaba golpes leves.

Recomendaciones de tránsito

Para prevenir tragedias en las carreteras, los agentes de Tránsito Nacional hacen el llamado constante a los conductores, sobre todo a los más frágiles en las vías, como motociclistas y ciclistas, a tener mayor precaución, más en esta época.

En Río Blanco en lo que corresponde al mes de noviembre se registraron al menos cuatro accidentes de tránsito de diferentes formas, de por medio estuvo el alcohol y el exceso de velocidad.

En lo que corresponde al mes de diciembre este accidente vial es el primero en registrarse, por fortuna sin vidas humanas que lamentar, hecho que continúa bajo investigación a través de la especialidad de Tránsito Nacional.

Y nuevamente se hace el llamado a los conductores de estos pesados automotores de tener más precaución y el chequeo mecánico, para no tener estos accidentes de tránsito.