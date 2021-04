Hija busca desesperadamente a su padre que desapareció hace un mes en Managua

Foto: Don Agustín, anciano desaparecido.

Doña Karla Palacios se presentó este miércoles a las instalaciones de TN8 desesperada por ayuda para encontrar a su padre, que tiene un mes de desaparecido. El anciano de 91 años responde al nombre de Agustín Antonio Palacios.

"Llegaron a fumigar a mi casa y se nos salió y se fue desde ahí que ya no lo volvimos a ver. Lo hemos buscado pero no logramos encontrarlo, nadie lo ha visto, las personas que nos conocen tampoco saben de él. Fuimos a hospitales, a Medicina Legal pero nada que sabemos de él, por eso venimos aquí para que nos ayuden que si alguien lo mira nos llame o lo traigan aquí a las instalaciones de TN8", expresó Karla.

Don Agustín padece de Alzheimer y del corazón, es por esta razón que su familia está muy preocupada por encontrarlo lo antes posible.

Continuó detallando Palacios, que "a él se le va la mente y por eso se pierde él y no puede andar en las calles. Él desapareció desde el 2 de marzo, tiene 1 mes y 5 días que no vuelve a la casa. Si él me está viendo le pido que vuelva a la casa, que estamos preocupados o alguien de buen corazón lo ha visto que nos avise".

Características

Foto: Hija de Don Agustín, anciano desaparecido.

El día que desapareció Don Agustín iba vestido con un pantalón negro con rayas blancas estilo CPF, y una camisa blanca con celeste de la selección de fútbol de Argentina con el nombre del jugador Messi.

"Nosotros vivimos en el barrio Laureles Norte, de la terminal de la Ruta 111, cuatro cuadras al sur, una cuadra al este. Esperamos que si personas de buen corazón lo ven se comuniquen con nosotros porque estamos preocupados, ya que es un señor ya de edad avanzada", finalizó la angustiada hija.

Si usted lo ha visto o tiene información de él puede ayudar a esta desesperada familia comunicándose al número 8866 4966 o bien al 7530 7169.