Managua: Paciente con hernia umbilical necesita con urgencia suspensorio testicular

Foto: El Señor tiene 25 años de matrimonio y procreó 3 hijos ya mayores de edad/TN8

Por un momento incómodo y desesperado está atravesando Pedro Noel Ortíz de 58 años, ya que padece de una hernia umbilical que le causa fuertes dolores en su estómago.

Asegura que ya fue atendido por especialistas del Hospital Manolo Morales, sin embargo, requiere de un suspensorio testicular (Talla M) valorado en 35 dólares y de inyecciones de Ketorolaco para realizarse una cirugía y regresar a su vida habitual. Dicha operación ha sido programada para el día 30 de abril, por lo que solicita a los televidentes de TN8 su apoyo económico.

Te puede interesar: Ayudemos a Karina Espino a obtener sus aparatos auditivos

"Estos dolores no los soporto, me comienzan en el estómago y luego no me puedo ni mover, esta hernia me la cause quizás haciendo bastante desmando, hacia fuerza y ni siquiera me fajaba", dijo Ortiz a Crónica TN8.

Foto: El Señor tiene 25 años de matrimonio y procreó 3 hijos ya mayores de edad/TN8

Para ayuda

Por muchos años Ortíz se desempeñó como cocinero, sin embargo sus males lo obligaron a dejar su trabajo, este habita en el barrio 08 de Marzo, de los bomberos del Ivan 1 cuadra al Norte, 1/2 cuadra abajo y 1 cuadra al Norte, su número celular es el 84286302. "Yo necesito este suspensorio testicular a más tardar el 29 por que ese día me van ingresar en el hospital, usted sabe sino lo tengo no me operan, pierdo esta oportunidad", continuo el infortunado hombre.

Proverbios 22:9 dice: "Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres", Don Noel se muestra confiado que después de dar a conocer su caso, podrá adquirir su suspensorio testicular.

El Señor tiene 25 años de matrimonio y procreó 3 hijos ya mayores de edad.