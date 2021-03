Ayudemos a Karina Espino a obtener sus aparatos auditivos

Foto: Madre e hija solicitan ayuda para aparatos auditivos / TN8

Sara Espino y su hija Karina Espino acudieron a las instalaciones de TN8 con el fin de solicitar ayuda para adquirir unos aparatos auditivos.

Cuenta Doña Sarita que Karina fue valorada en el área de audiología de un reconocido centro asistencial, cuyos médicos diagnosticaron deficiencia auditiva del oído derecho y sordera profunda del lado izquierdo, por lo que se le recomendó el uso de estos auxiliares, por lo que confían en la buena voluntad de los televidentes.

"Ella no escucha y yo deseara que me ayudaran con esos aparatos, es el par, si alguien tiene buen corazón que nos ayuden", dijo Doña Sara.

Doña Sara es sobreviviente de cáncer, padece de azúcar y no cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirir estos aparatos, quien comentó a TN8 que la causa de sordera de su hija es congénita.

"Yo le eché de ver que cuando yo la llamaba no me escuchaba, entonces la lleva al centro y le hicieron los exámenes y ahí me dieron el diagnóstico", continuó Doña Sara.

Foto: Documento médico sobre aparatos auditivos / TN8

¿Cómo ayudar?

Si desea ayudar, diríjase a Ciudad Sandino de la farmacia San Benito 4 cuadras al sur y 1 cuadra hacia arriba o bien llame al número 7721-7354.

El oído es sin duda de vital importancia para las relaciones interpersonales y de aprendizaje, juntos con nuestra colaboración podemos mejorar la calidad de vida de Karina, la cual ha mejorado gracias al esfuerzo, paciencia y apoyo de su madre, además de la intervención temprana de especialistas.

No espere más esta humilde familia está requiriendo de su colaboración.