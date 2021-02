"Para que tenga mejores días": Hija pide ayuda para su padre con cáncer terminal

Foto: Si usted como buen cristiano desea aportar con esta hija y con su padre puede contactarla al número 58822838/TN8

Hoy queremos compartir con ustedes la historia de Don Catalino Flores Meza, un Señor de 78 años de edad que se encuentra postrado en una cama con la enfermedad de cáncer en su etapa terminal.

María Flores, la única hija mujer y a cargo de de Don Catalino hizo el llamado al equipo periodístico de Crónica TN8 en Bluefields, para solicitar apoyo a la población de buen corazón para poder conseguir alimentación adecuada para su progenitor.

En la visita realizada en la humilde vivienda de Don Catalino se constató el estado en que este adulto mayor se encuentra, acostado en su cama, bajo su sábana, sin abrir los ojos y sin poder hablar debido al cáncer en la garganta que los médicos le detectaron hace un año.

El corto recorrido por la pequeña vivienda de madera también determinó la falta de comida, ya que Don Catalino no puede ingerir cualquier tipo de comida por el avanzado cáncer en la garganta.

María Flores, hija de Don Catalino en entrevista dijo que su papá trabajó por varios años como guarda de seguridad en la delegación de transporte acuático en Bluefields, y que de repente empezó a mostrar molestias en la garganta y que acudió a la clínica del seguro, donde luego de varios exámenes se le diagnosticó cáncer.

"Mi papá ha estado siendo atendido por los médicos a través de su seguro como jubilado, sin embargo la enfermedad está tan avanzada que ya no habla, no mira y pasa solo acostado, éramos tres hijos, uno de mis hermanos murió hace un año, mi otro hermano lamentablemente es tomador consuetudinario y yo he estado al frente de mi papá".

Esta hija que a pesar de no tener una fuente de empleo fija, a diario busca como llevar algo para su papá, pero hoy pide ayuda a los corazones nobles que quieran ayudar a este Señor para poder alargar unos días más de vida con alimentos adecuados que él pueda ingerir, confiando en Dios en que pueda hacer un milagro o si decide llevárselo así sea pero que sus últimos días sean mejores que los que ha tenido.

Si usted como buen cristiano desea aportar con esta hija y con su padre puede contactarla al número 58822838.