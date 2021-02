Necesita tu ayuda: Cáncer de riñón arrebata infancia de Génesis Guevara

Foto: La situación médica de la pequeña es complicada, el cáncer ha avanzado significativamente/TN8

Ella es Génesis Guevara tiene 4 años, y a su edad debería de lucir fuerte y sana, sin embargo un agresivo cáncer la mantiene postrada y con estricto cuidado materno.

Su batalla inició cuando tenía 2 años y medio y ha resistido todo lo que una persona adulta a duras penas podría, 30 sesiones de quimioterapia, 9 radiaciones y 3 operaciones, dos en el riñón y una en el pulmón.

"Yo he llorado pero yo le digo a Dios dame fuerzas Señor, es lo único que le pido por que esto es duro ver a mi niña después de ver que ella jugaba, ella no paraba y ahora verla así, y que gracias a Dios todavía la miro así, por que he visto niños morir así", dijo entre llanto su mamá.

La situación médica de la pequeña es complicada, el cáncer ha avanzado significativamente (Metástasis), su madre María del Carmen Trujillo, no dispone de una buena economía, la casa está forrada con deterioradas láminas de zinc y plástico negro.

Foto: La situación médica de la pequeña es complicada, el cáncer ha avanzado significativamente/TN8

Te puede interesar: Abidal: "No sabes lo que significa tener cáncer hasta que te ocurre"

El anhelo de esta madre es tener a su hija sana y que sus años sean multiplicados.

"Yo he ingresaba con mi niña cada 21 días al hospital a su quimio, en esos 21 días a ella me le ponían 2 quimios por dias", continuo Trujillo.

La familia de la menor habita frente al parque acuático Salvador Allende, si desea ayudar llame ya al número 78697785. Todos podemos mejorar la calidad de vida de esta hermosa niña, cada día que pasa es un regalo de vida para la chiquita y una inmensa bendición para su madre y hermanos.

"Ella terminó quimio el 30 de noviembre del 2020, el 18 de diciembre me le hacen la radiografía y en enero de este año me dan los resultados, y el tumor ahí sigue alojado", finalizó la dolorida madre.

Foto: La situación médica de la pequeña es complicada, el cáncer ha avanzado significativamente/TN8

Apoyo

El tiempo avanza y la enfermedad también. La pequeña Génesis necesita pampers, leche, frutas y verduras.

María del Carmen se ganaba la vida vendiendo naranjas pero hoy no puede ya que dedica tiempo completo para la chiquita.

No espere más y ayude a esta hermosa guerrera y a su valiente madre.