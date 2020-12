Managua: Hombre con dos hernias discales pide ayuda para comprar sus medicinas

Foto: Su situación médica lo ha afectado física, moral y económicamente/TN8

Los últimos 6 meses han sido duros para Álvaro Ugarte de 36 años quien sufre de mucho dolor en su columna, a causa de dos hernias discales que se han alojado al lado derecho. Me fregué mi espalda, mis piernas se me duermen, hay momentos que no me puedo parar, mi espalda y columna me duele bastante", dijo el infortunado hombre.

Te puede interesar: Padre busca a su hija desaparecida en Las Crucitas, Niquinohomo

Su situación médica lo ha afectado física, moral y económicamente, 3 niños dependen de él y tampoco tiene el dinero para comprar sus medicinas. "Aquí pago 70 dólares, tengo dos o tres meses montados (acumulados), ahí camino prestando para poder pagar, para poder comer. Ahorita estoy comiendo en el suelo, tuve que vender el tanque de gas para comer", continuó.

Foto: Su situación médica lo ha afectado física, moral y económicamente/TN8

Ayuda

Comenta que desde muy pequeño ha trabajado, hoy sus brazos y extremidades inferiores sufren de hormigueo, entumecimiento. "Me da calambre y se me duermen las manos, solo las medicinas me logran calmar el dolor", finalizó.

Su esposa Wendy Toruño, es su fuerza y su fiel ayuda, apoyándolo a sobrellevar este difícil momento. "Mi esposo no se puede ni levantar, no tenemos donde dormir, las personas que puedan apoyarnos con un granito de arena, hoy somos nosotros mañana pueden ser otros. Me quedé desempleada por cuidarle a él", dijo la desesperada mujer.

Foto: Su situación médica lo ha afectado física, moral y económicamente/TN8

La familia duerme en el suelo, en un pequeño colchón unipersonal, en ocasiones solamente hacen un tiempo de comida. Si en su corazón está ayudar a esta humilde familia diríjase al barrio Waspan Norte contiguo al Ceibo, calle de tierra, puente de lata, mano derecha, o bien llame al numero 88681575.