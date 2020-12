Padre busca a su hija desaparecida en Las Crucitas, Niquinohomo

Foto: Muchacha desaparecida en Niquinohomo / TN8

Indira del Socorro López Sandino desapareció sin dejar huellas el pasado 26 de noviembre, cuando se dirigía al centro de salud de la comarca Las Crucitas, en el municipio Niquinohomo, departamento de Masaya.

"Yo no he podido dormir bien, ella es mi vida, solo quiero decirte Indira que sos mi vida, hija, llamame por favor si me estás viendo, o alguna persona que la haya visto que me llame. Quiero decirte que podés contar conmigo", dijo el desesperado padre.

Su padre Ernesto López notificó a las autoridades correspondientes lo ocurrido, siendo estas las encargadas de llevar a cabo la búsqueda de la jovencita, la cual tenía cuatro meses de habitar con su padre, decisión que tomó un judicial al otorgarle la custodia, después que se confirmaran problemas familiares.

"Mi hija me contó que fue abusada por su padrastro, desde los 8 años. Ella a los 13 años me contó que ella se fue con el enamorado, huyendo de tantas violaciones. Su mamá no le creía, decía que era una mentirosa, ofrecida", continuó.

Don Ernesto asegura que luchó por la custodia total de la menor, ante los constantes abusos físicos y emocionales de parte de su progenitora.

Preocupación del padre

"Yo siempre le he dado le he tratado de cumplir, yo no necesito que me llamen a un Ministerio de la Familia o a la policía, yo sé la responsabilidad de padre. Yo demandé a la mamá, si me la prestaba (la niña), era una llamadera, si le compraba teléfono, se lo vendía; una bicicleta que le compré se la vendió también", finalizó.

Indira culminó su 6to grado en este año.

Abatido y con mucha confusión este padre solicita apoyo para dar con su paradero. Si tiene alguna información, llame ya a los números 8671-8004; él estará muy agradecido.