Ciudad Sandino: Padre e hijo presuntamente causan salvaje agresión contra sordo mudo

Foto: El temor de esta madre soltera se acrecienta dado que teme por su vida y la de sus hijos/TN8

Con señas un joven sordo mudo logró confirmar la salvaje agresión a la cual fue sometido por dos hombres, en el municipio de Ciudad Sandino.

El pasado 25 de octubre, Bryan Obando fue macheteado y supuestamente abusado sexualmente cuando regresaba a su casa. Su madre Yahoska Lisseth Obando Sánchez pide que caiga todo el peso de la ley contra los involucrados.

Te puede interesar: Hombre desaparecido mantiene preocupados a familiares en barrio Laureles Norte

"El papa y el hijo me lo machetearon y los vecinos vieron y nadie dice nada por miedo, me le taparon la boca, me le inflamaron los ojos, me le reventaron toda la boca, la tiene toda zurcida. Me le tiraron machete a matar el hijo y el papá", dijo la desesperada madre.

Foto: El temor de esta madre soltera se acrecienta dado que teme por su vida y la de sus hijos/TN8.

El temor de esta madre soltera se acrecienta dado que teme por su vida y la de sus hijos de 12 y 17 años." Mi hijo (Bryan) no duerme en las noches y yo tampoco, mi casita está forrada con zinc y con cualquier ruido él se asusta, me da miedo amanecer muerta yo y mis otros dos hijos", finalizó.

Secuelas

Obando fue sometido a 4 intervenciones quirúrgicas y a pesar que fue dado de alta se muestra depresivo y amenaza con quitarse la vida por la vía del ahorcamiento. "Mi hijo era alegre, le gustaba bailar, salía a las Purísimas y también a los cultos", continuó su progenitora.

La agresión tuvo lugar en las cercanías de la terminal de la 115. Actualmente los afectados habitan en un barrio de Mateare, sitio donde poco a poco se recupera el infortunado joven. La policía de la estación 10 averigua el caso.