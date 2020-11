Desesperados familiares buscan a joven que desapareció sin dejar rastro en Masaya

Foto: La familia relata que diario la mujer solía visitar a su mamá, y hoy aún la espera/TN8

Fatima del Socorro López López se encuentra desaparecida hace cinco días, su familia oriunda de Nandayure está sumamente desesperada pues la última vez que supieron de ella, salía de cobrar su semana de trabajo en el mercado municipal Ernesto Fernández, a eso de las cinco de la tarde.

Lo que mantiene asombrado a sus familiares es que la mujer con dos hijos menores de edad no acostumbraba a salir de visita o de paseo; informaron a este medio de comunicación que temen que pudiera pasarle algo, pues ni una llamada han recibido de ella para constatar que se encuentra bien.

A la joven se le ha buscado por los hospitales de la ciudades cercanas, en las calles, su rostro está en papeletas en estaciones bomberiles, y su esposo ya interpuso una formal denuncia sobre su desaparición.

"Me tiene extrañado porque ella del trabajo a la casa, de la casa donde su mamá, venía, los alistaba y se iba, ella me comunicaba que iba donde su mamá, pero el sábado me comunicó mi hermano que ya a las 8 no vino entonces yo dije voy a pasar por donde la Señora que trabaja, y me comunicó que desde las cinco de la tarde le pagaron su semana y se vino, lo extraño es que en casi 16 o 17 años que tenemos de convivir ella no ha tenido ese actuar, tal vez venir tarde pero por quedarse en el trabajo, pero siempre me llamaba. Fui a la policía, fui al hospital porque es cosa extraña", dijo el angustiado esposo Julio Chávez.

Una madre angustiada

La familia relata que diario la mujer solía visitar a su mamá, y hoy aún la espera como todos los días su progenitora.

"La miré desde el viernes en la tarde, llegó a mi casa y a partir de ese día ya no la volví a ver, me dijo mañana voy al mercado no se si voy a venir. Ahorita yo he andado buscando pista de ella y nadie me da información, llegó con su niño el viernes, ese fue el último día que yo la ví. Ella es conocida, quiero que me diga si está bien, eso es lo único", dijo Andrea López, mamá de la joven Fátima.

El temor de la familia de Fátima es que pudiera pasarle algo malo, sin embargo mantienen la fe en que aparezca con bien, piden a la ciudadanía contribuir en su búsqueda o dar información de su paradero, además agregaron que la joven no acostumbraba portar sus documentos de identidad.