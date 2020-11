Menor desaparecida podría estar secuestrada por un vecino en barrio Los Ángeles

Foto: Si usted sabe del paradero de esta jovencita comuníquese rápidamente al número 8237-1409/TN8

Hasta las instalaciones de TN8 se presentó sumamente preocupada la Señora Juana Raquel Garay, para reportar la desaparición de su hija de 13 años, a quien no ve desde el día de ayer, a las 06 de la mañana cuando esta salió rumbo a su escuela.

La angustiada madre tiene fuertes sospechas de que la adolescente fue secuestrada por un sujeto identificado únicamente como Anthony, quien supuestamente fue visto con la ella, en diferentes puntos de Managua.

“Una señora nos dijo que vio que él la tenía escondida en un hoyo en la loma (Chico Pelón), mucha gente nos han dicho que los vieron juntos a ellos desde ayer, los vieron en el mercado, en Ciudad Jardín y en el sector de El Calvario, dicen que lo ven como la amenaza, la vulgarea (insulta) en la calle y hasta la persigue”, dijo Garay.

Foto: La familia interpuso denuncia en la estación policial número 2/TN8.

Desesperada por la situación que están atravesando, la afligida madre se ha dado a la tarea de compartir la foto de la joven en redes sociales, así mismo le pide que regrese a la casa. “Regrese a la casa, no se le va pegar, no se le va hacer nada, si ya cometió su error, ok, pero que regrese, estamos desesperados, ya no hallamos qué hacer, mi numero es 57720802, llámame y hablemos”, concluyó.

La familia interpuso denuncia en la estación policial número 2 y confían que el caso será esclarecido lo antes posible.

Supuestamente la joven se conecta desde su teléfono y pide a sus padres que no la busquen, por lo que también existe la sospecha de que el hombre la esté manipulando a su conveniencia.

Si usted sabe del paradero de esta jovencita comuníquese rápidamente al número 8237-1409. Sus padres estarán totalmente agradecidos.