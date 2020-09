Motociclista que quedó en estado vegetal tras accidente, necesita tu ayuda

Foto: Milton necesita ayuda para poder subsistir / TN8

Hasta hace unas semanas el motociclista Milton Antonio Rojas Dávila tenia una vida normal, llena de sueños, sin embargo se vio interrumpida por un terrible accidente en el municipio Camoapa.

"Don Chevo Milton está accidentado, yo dije es un rasponcito... qué va (se le hace un nudo en la garganta, respira profundo), se me fue la vida de ver a mi hijo ahí. Pasó una camioneta, lo llevamos al hospital de Camoapa", dijo su padre Eusebio Rojas.

Te interesa: Reducen la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en Nicaragua

"A él se le reventó el oído, se le quebró la nariz y una parte de su cabecita. El doctor habló claro que venía en estado vegetativo", dijo su hermana Vilma Rojas Dávila.

Estado vegetal

Ese día Dávila se trasladaba a bordo de su motocicleta en el sector de Rancho Rojo cuando una camioneta le invadió el carril. A causa del accidente, Milton quedó en estado vegetal.

"Él no se mueve, él no habla, él ahí está todo... ahí él solo mira, él no puede decir me duele aquí, me duele allá", continuó Doña Camen, quien se ha trasladado a Managua para cuidar de su hijo.

"Duele verlo ahí, pero yo a él no se lo aparento, aunque a mí me parta el alma verlo ahí, yo no se lo aparento. Yo aparento ser fuerte aunque me esté partiendo por dentro", continuó su hermana.

El sufrimiento de esta humilde familia se agrava al no contar con los recursos suficientes para darle las atenciones que el joven merece.

Foto: Milton necesita ayuda para poder subsistir / TN8

"Yo necesito ahora, necesito, somos pobres y no tengo para pampers, la leche Ensure que me recetó el doctor que es bien carísima. Él necesita un colchón que me dijeron los doctores por que él tiene llagas en la espalda, en la columna (...) él no se mueve, todavía un bebé llora por lo que quiere y él no", dijo la mamá quien ha tenido que abandonar a sus demás hijos.

"Nosotros somos pobres, ahí con la ayudadita que nos dan, ahí que le compramos un vasito de leche para sustentarlo por que no tenemos", dijo el padre del joven.

"Él necesita un aspirador por que él se me escapa de ahogar, una colchón anticaries para que no se siga allagando y un nebulizador, su comida y sus pampers", señaló su hermana.

Importante señalar que el causante del accidente ya se encuentra detenido. "Mi hijo lo atropellaron y dejaron botado como un animal, el hombre que me lo atropelló y me lo dejó botado, cuando tenía que ser más responsable", finalizó su madre.

Milton dejó de ser un motociclista más, hoy depende completamente de su familia.

Foto: Milton necesita ayuda para poder subsistir / TN8

Una mano solidaria

En las sagradas escrituras se lee: "No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo."

Para cualquier ayuda visita el barrio Santa Elena, de la ferretería que lleva el mismo nombre, 7 cuadras al norte, 1 cuadra abajo y 1 cuadra al sur, o bien llama al número 8335-1960 con Vilma Rojas Dávila.