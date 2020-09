Abre tu corazón para ayudar a Doña Thelmita

Foto: Doña Thelma solicita ayuda a buenos samaritanos / TN8

Sin duda la etapa más dura de su vida está viviendo Doña Thelma Cuarezma de 85 años, quien por su complicado estado de salud ha perdido el habla y la fuerza de sus pies.

"Pido a Dios, yo le he orado al Señor que, si es de su agrado que se la lleve, sino pues que la deje pero que le dé el habla y sus pies, por que por lo menos con sus pies puede caminar y puede comer", dijo Gloria López, cuñada de la anciana.

"No, no puede comer, no puede moverse, hay que darle con cuchara un poquito de sopa, no puede tragar bien, no puede hablar bien. Hay que chinearla, ponerla en una silla para poderla bañar, llevarla al baño, también hay que chinearla", expresó Thelma Celina Moncada, sobrina de la señora.

En el desamparo

Aseguran quienes conocen de cerca su situación que se encuentra en el desamparo total, puesto que su familia no muestra interés alguno por ella.

Actualmente recibe cuidados por parte de la familia de su fallecido hermano, la cual no cuenta con los recursos que se requiere en estos casos. "Es muy triste ver a una persona abandonada con tanta familia por parte de mi marido que tienen comodidad, viajan al extranjero, salen y entran a Nicaragua. Mis hijas les han brindado la mano a ella, no le han dado la espalda, no la vamos a tirar a la calle", continuó su cuñada.

La anciana necesita pamper, leche y alimentos especiales. "Necesitamos pamper, necesitamos leche, necesitamos una silla de ruedas ya que ella no puede caminar, no puede valerse por sí sola, ella no come. Nosotros apelamos al buen corazón de la gente que nos puedan apoyar con ella por que no tiene ella a nadie más, nosotros somos de escasos recursos", aseguró Moncada.

"Yo pido a Dios en el corazón de Cristo, que se compadezcan en el corazón de Cristo, que se compadezcan con unos pampers y unas toallas húmedas para estarla limpiando", continuó López

Si este caso ha conmovido su corazón llame a los números 7651-0970 o el 5830-3330. Recuerde que uno de los principales textos de la Biblia dice: "Que dando es como se recibe".