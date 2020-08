Abuela en la lucha por volver a ver a sus nietecitos

Foto: Caballos de madera de los niños/TN8

Dicen que la alegría de un hogar son los niños, Belkys Algaba es una abuela que ha emprendido una lucha por volver a ver a sus nietos, por esta razón se ha convertido hasta en detective, pues asegura que su ex nuera ha alejado de la ciudad a los menores de edad para que no tenga contacto con su familia paterna.

La desesperada abuela asegura que desde abril del corriente año no ha vuelto a ver a los menores de 10 y 7 años, su mayor preocupación manifiesta es el bienestar emocional de los pequeños, pues señala a su ex nuera Leonsia Tenorio como una mujer inestable.

Tres meses sin ver a sus nietos

"Para 2017 el pide reforma de sentencia (hijo) en la reforma de sentencia le otorga que él tenga los niños de domingo a las dos de la tarde hasta viernes a las dos de la tarde a la mamá, la señora juez solo le orientó que apoyara con el inicio del año escolar, en el 2018 ella viene y se llevó al niño. Argumentó que el niño estaba descuidado, el niño está enfermo pero estaba siendo atendido, es una muchacha que no tiene trabajo, se hicieron los trámites ella se fue para Granada con su pareja, el papá pidió y recuperamos al niño, la señora juez dijo que era normal que los niños se enfermaran, ella pidió modificación de sentencia, se hizo y en el tribunal de apelaciones rectifican la sentencia, pero con una modificación donde ahora si a ella la mandan a que cubra los gastos de medicina y colegio que antes no lo tenía, eso fue en noviembre de 2018", dice Algaba.

Esta abuela mantiene en su memoria y oraciones a sus nietos

Algaba describe que la guardia potestad de los menores es del padre, sin embargo al estar fuera del país se le fue otorgado un poder generalizo para su cuido, sin embargo también tiene a su favor una sentencia que pide sea efectiva y respetada.

"La sentencia que yo tengo como abuela cuando mi hijo se fue para Panamá en 2015 yo estoy ejerciendo mi sentencia, porque nosotros queremos darles una vida sana a los niños que nos los permita ver todos los fines de semana ya que el papá no puede estar con sus hijos, que ella como madre lo haga, ella sabe que ese hombre manda para sus gastos de sus hijos, nosotros le brindamos lo que hace falta, ella no permite de manera egoísta", manifestó.

"Que le estamos dando a nuestra niñez, creamos armonía, mi hijo llamo a sus hijos porque tuvo covid en Panamá y ella no lo permitió, mi hijo se pudo haber muerto", relató entre lágrimas la abuela.

Camisetas, gorras, stickers alusivos a la lucha por volver a ver a sus nietos forman parte del día a día de esta abuela quien asegura seguirá abogando ante las leyes para volver a ver sus nietos y así poder volver a ser feliz completamente dice que en esta lucha no es la primer mujer, que espera ser un ejemplo para otras abuelas que pasan por esta situación donde la diferencias irreconciliables de los padres afectan el bienestar de los más vulnerables.

Para el próximo viernes nuevamente se presentará en los juzgados donde espera se lleve a cabo una comparecencia con su ex nuera ya que en ocasiones anteriores al no presentarse la madre de los menores no se ha podido llevar a efecto.