Familia que tiene 5 días viviendo a la intemperie solicita ayuda en Managua

Por 5 días una pareja ha estado viviendo a la intemperie exactamente de las instalaciones del Distrito VII de la policía, media cuadra hacia abajo. Hoy decidieron presentarse en las instalaciones de TN8 para solicitar a los televidentes colaboración en todo lo que les sea beneficioso.

"Yo pido que si nos pueden apoyar, ya que tengo un niño de 3 años y mi Señora está embarazada, tiene 5 meses lo que yo no quiero es que esté en la calle, por eso vengo y solicito a las personas que si me pueden apoyar, a empresas que nos apoyen también ya que como dicen de grano en grano la gallina llenó el buche. Somos miles de nicaragüenses y yo lo que pido es un pequeño apoyo, no tengo trabajo porque un trabajo también me ayudaría mucho ya que yo no tengo techo. No tengo nada, ni dónde dormir tengo", adujo Harry Alvarado, solicitante.

Si está en su corazón apoyar a esta humilde familia, puede comunicarse al teléfono 8102-2830 o bien dirigirse a la dirección antes mencionada, ellos estarán sumamente agradecidos.