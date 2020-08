Managua: Madre de escasos recursos solicita alimentos para sus pequeños hijos

Foto: Puede contactarse llamando al número 7542- 9632/TN8.

Con lágrimas en sus ojos y desesperada por ayuda, acudió una joven madre con sus dos pequeños hijos a las instalaciones de nuestro medio de comunicación para apelar al corazón de los televidentes y pedir ayuda ya que es de escasos recursos.

La madre de los niños de 3 y 4 años de edad pide a los televidentes que la apoyen con alimentos, medicamentos, ropa y si en su corazón está regalarle una cama, ya que duerme en el suelo de un pequeño cuarto donde alquila.

Los niños junto a su madre en ocasiones no tienen alimentos para comer y pide de un granito de arena para poder darle de comer a sus hijos.

"Yo soy madre soltera y soy de escasos recursos, así que le pido a los televidentes de canal 8 que si pueden ayudarme con comida, sábanas y una cama, ya que estoy durmiendo en el suelo con mis hijos, no tengo ningún tipo de ayuda de nadie y mis hijos a veces no comen, también quisiera trabajar si alguien me pudiera ayudar con un carrito de comida rápida, pera poder sacar adelante a mis hijos", expresó.

En caso de ayuda

Si usted desea ayudar a esta humilde familia puede localizarlos de los semáforos del Rigoberto López Pérez, media cuadra al oeste, justo donde está ubicada una antena de la empresa Claro, también puede contactarse llamando al número 7542- 9632 con Silvia Dávila Argüello.

Continuó expresando la madre de los menores; "Yo estoy desesperada porque quiero trabajar y poder darle comida a mis hijos, ellos no tienen ropa y donde estoy las personas me ayudan con lo que pueden, pero no es siempre, por eso les pido ayuda y yo se que Dios se los pagará".

Recuerde que manos que dan jamás estarán vacías, si en su corazón está ayudar a esta madre y sus hijos puede hacer llegar su aporte a nuestro medio de comunicación, o bien contactar a esta familia para hacerle llegar cualquier tipo de ayuda.