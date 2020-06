Anciana solicita ayuda económica para su hijo esquizofrénico en Ciudad Belén

Foto: Actualmente necesitan una silla de ruedas, camas y alimentos/TN8.

Doña Roxana de 67 años sale a buscar el pan de cada día, pero antes de salir, se asegura de dejar bajo llave a su único hijo quien padece de esquizofrenia.

Jose Hodson tiene síndrome de down y autismo, en momentos cortos de lucidez besa al ser que lo trajo al mundo, en otras ocasiones la desconoce y golpea.

"No me está preguntando, yo quise quitarme hasta la vida, me quise matar por que me daba pesar ver a mi hijo que él se desnudaba, tiraba piedras, ahorita esta pacífico, hay momentos que se pierde de un sólo, ya me ha golpeado pero se que no lo hace porque quiera sino por su enfermedad", dijo la angustiada anciana.

Doña Roxana quien enviudó en 1998 solicita ayuda económica para emprender un negocio que le permita estar cerca de su hijo o bien una máquina de coser con la que pueda ganar dinero. "Se hacer manualidades, yo quiero trabajar. Yo hacía fritangas, salía a vender pero ahora con él así no puedo, mi hija que me ayudaba falleció hace 7 meses. Con una maquina hago cobertores, los vendo y me ayudo", dijo la desesperada madre.

Contacto y dirección

Ambos viven de la caridad de una Señora que les da donde vivir en ciudad Belén. Actualmente necesitan una silla de ruedas, camas y alimentos. "Apoyenme con mi hijo sólo somos los dos, yo nunca lo he mandado a pedir, hoy salí a pedir pero no conseguí dinero y esto me desespera, no se que hacer", finalizó la Señora.

Si desea colaborar con ellos, llame al número 78244195 o bien diríjase a Ciudad Belén, de la estación de policía media cuadra arriba, frente al parque.