Milagros, la niña con labio leporino que recibió ayuda en Managua

La historia de "Milagros" se dio a conocer en CrónicaTn8, ella padece de microcefalia /Foto: TN8

Milagros sonríe al estrenar su coche nuevo, el cual fue donado por una generosa señora de Managua, quien prefirió el anonimato, es así como la carga de sus padres se hizo más liviana al recibir de la población nicaragüense, dinero, pampers y leche.

La historia de "Milagros" se dio a conocer en CrónicaTn8, ella padece de microcefalia, labio leporino y paladar hendido, a esta cruel realidad se le suma el cáncer que enfrenta su mamá, quien recientemente fue operada.

Milagros recibió ayuda de parte de familias de buen corazón

"Me siento contenta, muy alegre, ella tiene un tarro de leche, me siento muy agradecida con las personas que no me conocen pero se prestan a ayudarle, a mi, a mi hija enferma y a toda mi familia; Dios les va a pagar", dijo muy contenta Lisseth, quien además aseguró que un médico cuya especialidad es Maxilo Facial, le llamó para hacerle una revisión médica a la niña.

Don Rito Rostrán, es el papá de la niña, se encuentra sin trabajo, sin embargo es de mucha ayuda para su esposa e hijas enfermas.

"Yo aquí lavo la ropa de ellas, ahorita que ella (su esposa) no puede, lavo trastes, barro, les dejo cocinado y salgo a rumbear a ver que me sale, porque yo soy el cabeza de familia, yo le digo a ella no hagas nada que yo voy buscar como me gano un dinerito en la calle", dijo el humilde hombre.

Apoyo

Los rostros de felicidad en estos padres es un compromiso más para Crónica Tn8 en atender casos similares.

Si estás interesado en colaborar todavía estás a tiempo para dar tu aporte, llamá ya a los números 84792892- 8187-8451, recuerda que Dios bendice al generoso y al que comparte el pan con los más necesitados.

La humilde familia habita del Carnic 300 metros al norte, a mano derecha.