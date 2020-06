Madre con cáncer pide ayuda para su hija con labio leporino y paladar hendido

Foto: TN8

"Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros" cita una reconocida frase. Muchas veces desconocemos nuestra propia fuerza y es hasta que experimentamos una turbulencia, sabemos de que estamos hechos.

Liseth Rojas está atravesando una situación difícil, se vio obligada a dejar su trabajo para dedicarse al cuido y bienestar de su tercera hija, Milagros, quien padece de microcefalia, labio leporino y paladar hendido. "Yo le estoy dando agua de azúcar y agüita de arroz, avena y ya no lo tolera, yo le meto granito de frijol machacado, y a veces ni los frijoles tengo, yo aguanto pero ella y mis otros hijos no, cuando estaba embarazada me dio Zika entonces ella me nació así", dijo la desesperada mamá.

La situación de esta madre se vuelve más complicada al enterarse que tiene cáncer, diagnóstico al que llegaron los médicos tras someterla a varios procedimientos. Rojas fue operada y no puede cargar a su pequeña hija por lo que solicita a la población un coche donde la niña pueda descansar su cuerpecito.

"Ella va más grande ya, no la voy a poder sostener, me golpea, yo creo Dios está con nosotros, Dios nunca nos va dejar una carga que no soportamos, es duro el camino pero Dios nos dice que no me va dejar, me puede dejar mi padre y mi madre, pero Dios nunca va faltar. A veces siento que ya no aguanto la carga, pero Dios me dice que lo haga por mis hijos", continuó Rojas, cuyas lágrimas no pudo contener.

La necesidades y su contacto

Lisseth tiene dos hijos más, su esposo trabaja botando basura y lo poco que gana lo invierte en comida. Su hija necesita leche enfamil, pamper, ropa, y todo lo necesario para su edad. "Ella necesita vitaminas, trigo miel y leche, si tienen ayúdenme".

La humilde mujer habita del Carnic 300 metros abajo o bien puede llamar al número 84792892 donde será amablemente atendido por una de sus vecinas.