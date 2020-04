Familiares desesperados tras desaparición de Lidia

Foto: Lidia se encuentra desaparecida hace 5 días/Cortesía

Angustiados y desesperados se encuentran familiares de la Señora Lidia del Carmen Díaz Martínez, de 68 años, quien se encuentra desaparecida desde hace 5 días.

Díaz Martínez, salió de su casa ubicada en el barrio Nora Astorga, distrito III, Managua, el día sábado en horas de la mañana supuestamente a realizar unas diligencias personales y es a la fecha y sus hijas y nietos no saben de su paradero.

Lidia del Carmen Díaz, desaparecida.

"Ella salió desde el sábado a las 11 de la mañana, se bañó, se alistó, tomó su cédula, las llaves de la casa y su bolso café. No dijo dónde iba y es a la fecha y nosotros no sabemos nada de ella. Hoy ya fui a la estación 3 de policía a poner la denuncia, ya la buscamos en casa de los familiares más lejanos y cercanos y tampoco saben de ella porque no ha llegado y con ella no nos podemos comunicar porque dejó su celular", manifesto su angustiada hija Xiomara Díaz.

Familiares desesperados por obtener noticias de Lidia.

Diligencias personales

Según versión de algunos testigos la Señora les manifestó que iba hacer diligencias personales y otros que iba a Tipitapa donde unos familiares.

Si alguien logra identificarla y sabe de su paradero puede ir la estación policial más cercana o llamar al número de celular 83880157, con su nieto Wasmel Blanco.

Los familiares ruegan a Dios que este bien y que pronto pueda regresar a su vivienda.