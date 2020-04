Solicitan una mano amiga para “Manuelito”

"Manuelito" fue diagnosticado con trastorno mental y déficit intelectual.

Desesperada y con mucha tristeza en su mirada, doña Jensy Mena contó el drama que vive con su hijo Manuel de Jesús Gago de 15 años, quien fue diagnosticado con trastorno mental y déficit intelectual.

Ella acudió a Crónica TN8, con el fin de que la población conozca la difícil situación económica por la que está atravesando.

“Mi situación es crítica, no tengo a veces ni que darle a mi hijo, no tengo ni el bocado de cada día, salgo a pedir a las calles que me ayuden, porque no tengo nada, me siento necesitada como madre; después que murió mi esposo me he sentido muy sola. Necesito ayuda con pampers y leche y si tienen un poquito de comida que me regalen para Manuelito”, dijo la afligida madre.

Mena enviudo hace 3 años, actualmente no trabaja y se dedica a tiempo completo al cuido de su hijo, quien en reiteradas ocasiones se muestra violento, agresivo e impulsivo y no esta apto para ir a clases.

“Si yo salgo y se lo dejo a mi mama, pero ya la ha aventado, ella ha estado muy malita, ya está muy anciana el trato que yo tengo que darle es como de un bebe de 3 meses”, agregó.

Jensy no está del todo sola, cuenta con el apoyo moral de su anciana madre quien sufre de múltiples enfermedades y está consciente de la situación que enfrentan.

“Hay días que no tenemos que comer, a veces lloro, de verme que no tengo ayuda, hoy hice una sopita maggi y comimos solo eso”, dijo la abuelita quien asegura ser testigos de los episodios violentos del menor.

Si esta historia ha tocado su corazón y desea aportar su granito de arena, llame al número 8246 3085 o bien diríjase a la siguiente dirección, zona 5 de Ciudad Sandino de La Palmera 1 cuadra arriba, 75 vrs al norte casa #19.