Señora pide apoyo para resolver dificultades económicas y de salud

Con mucho esfuerzo y dolores en su cuerpo llegó Doña Xiomara del Carmen Cortez, de 67 años, hasta las instalaciones de TN8, para solicitar apoyo por parte de los televidentes y así solucionar diversos problemas económicos y médicos.

"Tengo un severo desgaste en las rodillas y me van a poner prótesis en las dos, pero yo no he podido ir a hacer las gestiones porque no tengo un lugar donde estar bien ubicada y me tienen que cuidar para cuando me opere. Ahorita tengo anemia profunda, estuve dos veces en el hospital. Estoy bien débil, me voy de lado", dijo Doña Xiomara entre lágrimas.

El sufrimiento en ella es evidente, más aún cuando recuerda que sus hijos la han desamparado y ni se preocupan por su estado delicado de salud.

"Una señora que me ayuda a veces (...) a veces me voy a otro lado donde una amiga que me compró mis chinelitas y me regala un poco de comida, pero eso no es así; yo soy sola, tengo (familia) pero es como si no tuviera, una de ellas una vez me dijo: 'que jode esa vieja, ojalá se muera'. Dios es el único testigo, eso a mí me está mortificando mucho. Yo lloro todos los días porque lo único que dicen es que eso es mala costumbre mía. Este mes cumplo años y va a ser peor para mí", concluyó entre lágrimas.

Ayuda para aliviar su dolor

Lo más preciado para una persona es su madre, y muchos lloran "lágrimas de sangre" cuando en vida no la vieron o apoyaron, y las disculpas se las dan cuando está a punto de descender tres metros bajo tierra.

Ella habita en el barrio Santa Elena, Distrito VI de Managua, de la entrada de la Calle Ancha, una cuadra al oeste, una al norte, frente a una iglesia evangélica del Pastor Luis. Cualquier apoyo puede ser llevado a esta dirección o bien, recepcionado en las instalaciones de TN8.