Desesperación de padres: Desaparece joven colegiala de Managua

A las instalaciones de Crónica TN8 se presentaron sumamente preocupados los padres de Yaritza Cristina Rivera Delgado de 18 años, quien se encuentra desaparecida desde el día martes por la mañana, cuando salió de su casa con rumbo al Instituto Rigoberto López Perez, donde cursa su 4to año de secundaria.

Desde pequeña la jovencita fue diagnosticada con deficiencia intelectual, condición que según su progenitora le impide desarrollarse como otras jovencitas de su edad.

Con fotografía en manos y con la esperanza de poder encontrarla, dieron parte a las autoridades policiales.

"Yo siempre los voy a dejar a los dos (hijos), pero ayer fue una emergencia. Ella salió, mi papá la fue a encaminar, al ratito salí yo y ya ella ya no estaba en el colegio. Subí a la sección y ella no estaba. Necesito su ayuda si la han visto, si está con alguien, si alguien la tiene. Mi hija no es normal, mi hija es una niña especial, ella en el físico la pueden ver no tiene nada, pero ella de su mente es una mente de niño, no habla bien", dijo Ana Cristina Delgado, madre de la muchacha.

Extraña desaparición

Jaritza Rivera no acostumbra a salir sola, según sus padres cada vez que sale lo hace acompañada de un adulto.

Actualmente es tratada en "Los Pipitos", organización que también se sumó a buscarla.

"Ella camina con la mamá, el abuelo o conmigo, no sabemos quién la puede tener o dónde puede estar. Les preguntamos a todos los compañeros de clases, ni siquiera entró al aula. Ya fuimos a la policía, todo mundo nos está apoyando", dijo Evert Rivera, padre de la desaparecida.

Más amigos y conocidos se han sumado a la búsqueda a través de las distintas redes sociales. Si usted la ha visto o sabe donde se encuentra llame a los números 7676-0562 o 8545-7876.

Sus padres no pierden la esperanza de recibir una llamada que los pueda llevar a su paradero.