"Quiero que sean profesionales, pero no tengo dinero para sus útiles"

Este viernes 31 de enero a las instalaciones de TN8, se presentó Doña Eufemia López de 54 años de edad, solicitando ayuda a los amigos televidentes para comprarle los útiles escolares y uniformes a sus tres pequeños nietos que tiene a cargo, y no se queden fuera de las aulas de clases este año 2020.

Con lágrimas en sus ojos la Señora López nos dijo, "he venido hasta las instalaciones de Canal 8 a solicitar ayudar para poder comprarle los útiles escolares a mis tres nietos, yo e estado muy enferma, estaba hospitalizada, yo soy diabetica, ellos quedaron sin madre, yo no tengo ayuda de nadie solo de mi señor Jesucristo que es el único, yo no quiero que mis niños se queden sin ir a clases, yo quiero que ellos sean unos profesionales cuando sean grandes, yo con fe en Dios se que los amigos televidentes se tocarán el corazón y me ayudarán".

No cuenta con apoyo

Eufemia tiene más de 5 años de criar a sus tres nietos debido que ellos se quedaron sin madre a muy corta edad, la Señora López es habitante de La Quimera municipio Telica, departamento León, ella no cuenta con ayuda de nadie únicamente de papá Dios, también agregó que es diabética, y que no cuenta con un trabajo.

Con mucha fe en Dios se mostraba Doña Eufemia, y confiando en que los nicaragüenses se tocarán el corazón y le brindarán ayuda.

Si usted desea aportar un granito de cualquier ayuda que le quieran hacer llegar, se pueden comunicar con ella al número de teléfono 76960851 movistar, ella estará completamente agradecida.