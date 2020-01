Doña Elsa, la "muchachona" que canta, baila y celebra sus 102 años

Foto: TN8

A sus 102 años de edad, Doña María Elsa Balmaceda Somarriba, aún canta, baila, y hace cosas como toda una "muchachona", ella felizmente cumplió más de un siglo de vida y lo hizo rodeada de su familia, amigos y vecinos.

Con una voz fluida a la hora de hablar y con su alegría que le caracteriza, dijo sentirse feliz de llegar a esa edad, aunque a modo de broma dijo que tenía 30 años.

"Me siento muy feliz mi amor, siento alegría, no estoy muerta, yo los quiero mucho a todos, hay que saber vivir para poder morir. Yo he sido una persona que me ha gustado respetar y querer mucho a las personas que me unen a mí", expresó la agasajada.

Sobre Doña Elsa

Ella nació en León un 27 de enero de 1918 y actualmente habita con sus hijas, nietas y bisnietas en el barrio Mombacho en Managua.

A pesar que no nos dio el secreto para vivir más de un siglo, sí expresó que lo más importante es saber vivir y querer a los demás.

"Yo tengo mi secreto para vivir mucho tiempo, ese secreto yo lo tengo escondido para que no me lo quiten", dijo esta anciana quien inmediatamente interrumpía la entrevista para tararear sus canciones de antaño.

Su alegría le caracteriza, es más romántica que cualquier nicaragüense y a su edad, hasta conquistaría algún corazón, ya que todo el día se la pasa cantando en su casa de habitación.

"Le doy gracias a Dios porque la tiene viva todavía, estamos pendiente siempre de ella. Tuvo 10 hijos, le gusta cantar, hasta nos sabemos de memoria las canciones. Fue una mujer luchadora y todos la queremos, hasta los vecinos la vienen a ver", afirmó Martha Lorena Castro Balmaceda, hija de Doña María Elsa.

"Yo soy vecina, la quiero mucho como si fuera mi hermana o mi madrecita, cada que vengo me canta las canciones. Fue una mujer sufrida y trabajadora", afirmó Doña Susana del Carmen Torres, vecina de Doña María Elsa Balmaceda.

Ella es fiel televidente de TN8, el canal joven de Nicaragua, por lo que aprovechamos para desearle muchas felicitaciones y que Dios la siga bendiciendo en grande.