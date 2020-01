Madre con profunda angustia al desaparecer su hijo en Acoyapa

Foto: TN8

Una noticia que mantiene muy consternada a la población chontaleña es la desaparición del niño Kendry Escobar de 7 años de edad, originario de Acoyapa.

El pequeño desde el pasado 10 de enero compartía con su papá un rato de alegría en el parque municipal de la ciudad de Acoyapa, ahí lo dejo un rato jugando, al regresar aparentemente en un descuido el infante desapareció sin que nadie viera con quién o quiénes se fue del lugar.

Lee también: Niña muere calcinada al incendiarse una vivienda en Jalapa

A lo inmediato se dio a la búsqueda pero hasta el momento no ha dejado ningún resultado positivo, solo la angustia para una familia chontaleña.

Todos en busca de Kendry

La población se ha unido a la búsqueda del menor y el caso ya es del conocimiento de la Policía Nacional en Chontales, que mantiene una investigación exhaustiva.

Se le hace un llamado a la población que que si lo ha visto a hacer el llamado de inmediato a las autoridades correspondientes, o a su mamá a los números celulares 8652-7059, 8358-4558, 8495-9042.

La mamá del menor, Kenia Escobar a este medio manifestó: "Yo voy a agradecer que alguien me dé noticias de mi hijo, que me diga mi hijo está bien. El sábado a eso de las 7 de la noche yo se lo presté al papá, yo me doy cuenta el domingo a las 9 y media de la mañana que el papá -él la versión que dio- es que iba a llevarlo a pasear y a comer, pasaban las horas y él no me regresó al niño".

"Alega que lo dejó en el parque con unos amiguitos, no me llegó a decir que se le había perdido, a nadie le dio aviso. Él ahora está detenido, yo es la fecha y no sé nada de mi hijo, pido que me ayuden, estoy preocupada por mi hijo", dijo con aflicción Escobar.

"Voy a agradecer que alguien me dé noticia de mi hijo, que me llamen y me diga tu hijo esta bien, vení recogelo en algún lugar", finalizó con llantos desesperados.