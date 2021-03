21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo desde el año 2012 Foto: Twitter

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo desde el año 2012 por un decreto establecido en las Naciones Unidas. El principal objetivo de esta celebración, es crear conciencia dentro de la sociedad, del valor que tienen estas personas, a pesar de su discapacidad intelectual.

Así mismo, revindicar sus aportes, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal.

Tema para 2021

En 2020, la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down tuvo que cambiarse debido a la pandemia que acababa de comenzar en el mundo. Y todos tuvimos que "conectarnos" para estar en contacto, para trabajar, para estudiar. Supuso un gran desafío y muchas personas quedaron atrás.

Por ello, en el Día del Síndrome de Down de 2021 se quiere lograr que las personas down puedan conectarse y participar en igualdad de condiciones con los demás en todos los ámbitos de la vida. Conectarnos para compartir ideas y conocimientos, empoderarse y, en definitiva, lograr un cambio positivo en la vida de las personas con síndrome de down.

Tema para 2020: "Decidimos"

Para el año 2020, el lema del Día Mundial del Síndrome de Down fue "Decidimos", con el objetivo de que las personas con Down puedan tener una participación plena en la toma de decisiones sobre los asuntos que les afecten.

Para ello se quiere implicar a toda la sociedad, empezando por los medios de comunicación, la comunidad educativa, los profesionales de la salud y la comunidad en general.

¿Qué es un Síndrome de Down?

El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana y que existe en todas las regiones del mundo.

El Síndrome de Down, no es una enfermedad como la mayoría de las personas creen. Se trata de una condición, que ocurre cuando aparee una alteración genética en los cromosomas. Lo normal es que las personas al nacer tengan 46 cromosomas, pero en el caso de los recién nacidos con Down, este número es mayor.

Todavía no hay explicación de por qué existe material genético extra en estas personas, aunque se sospecha que puede deberse a un proceso de división defectuoso que da como resultado un cromosoma más, llamado trisomía 21.

El día 21 del mes 3 del año se usa para simbolizar esa trisomía. Por eso se eligió el 21 de marzo como fecha para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down.

La consecuencia más evidente es un desarrollo incompleto a nivel cerebral, que provoca discapacidad intelectual y algunos trastornos físicos, que afectan el sistema digestivo y también provoca daños en el corazón.

Los derechos del Síndrome de Down

Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las personas en la sociedad actual. Su derecho a la igualdad, oportunidad, y felicidad plena, son inalienables.

Para la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down, forma parte de la Agenda 2030 como parte del plan de acción sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, atropello o discriminación.

Su valor y contribución para la humanidad, no debe ser inferior a pesar de su discapacidad, ya que ahora se sabe que, con trabajo, atención y ayuda, las personas con Síndrome de Down pueden ser incorporadas a la vida social, desempeñando múltiples actividades.

Personajes famosos en el mundo con Síndrome de Down

Imagen donde se aprecia la trisomía 21. De U.S. Department of Energy Human Genome Program.

Hoy más que nunca, en todo el mundo, se le ha dado mayor relevancia a los Síndromes de Down. Son muchas las historias conmovedoras de niños, jóvenes y personas adultas con esta condición, que han podido abrirse un hueco en una sociedad cada vez más competitiva y exigente.

Este es el caso de la súper reconocida diseñadora guatemalteca Isabella Springmuhl, quien, a pesar de su condición, está rompiendo estereotipos en el fascinante mundo de la moda. Es una joven de tan sólo 20 años, que, con su talento, ha demostrado que no hay límites ante la adversidad.

Otro caso interesante, es el del famoso actor español Pablo Pineda. Un joven, que se ha convertido en un verdadero ejemplo de superación y que ha motivado a millones de personas que nacen con Síndrome de Down.

Desde muy niño, contó con el apoyo de sus padres y familiares. Su condición no fue vista como un problema, sino como un reto de vida y una gran oportunidad. Quizás, esa ha sido la razón de su éxito.

Protagonizó una película, ha escrito libros y hoy se dedica a dar charlas motivacionales a nivel internacional.

Pablo Pineda, actor principal de la película "Yo también"

Es una película emotiva, que cuenta la historia de un joven con Síndrome de Down y que no deja de sorprender al espectador por su calidez, sencillez y rol protagónico de sus personajes principales.

Este film, busca humanizar al ser humano en toda su esencia y al mismo tiempo sensibilizar a toda la sociedad del valor que tienen todas las personas con esta discapacidad.