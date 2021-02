Una dieta sólo para vos: tus genes e intestinos son la clave

Foto: ¿Qué dieta se adapta mejor a ti? Tus genes e intestinos tienen la respuesta/Cortesía

Una misma dieta puede no ser beneficiosa para todas las personas, dado que los intestinos y genes de cada individuo suelen marcar la diferencia. Ahora, una mega investigación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos promete anticipar qué dieta le conviene a cada humano.

Lee también: ¡Cuidado mujeres! Eso de las uñas perfectas les puede salir caro y doloroso

La ciencia de la nutrición podría ser verdaderamente transformada por un nuevo estudio que están llevando a cabo los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Se trata de la mayor investigación realizada hasta ahora para analizar lo que ellos denominaron la "nutrición de precisión".

Los NIH examinarán cómo 10.000 estadounidenses procesan los alimentos mediante la recopilación de múltiples datos, que van desde los niveles de glucosa en sangre y el registro de la actividad física que realicen y las comidas que ingieren, hasta los microbios en el intestino, según informó Science Magazine.

Foto: ¿Qué dieta se adapta mejor a ti? Tus genes e intestinos tienen la respuesta/Cortesía

Además del registro de los datos de 10.000 personas, los NIH investigarán en un subgrupo de hasta 1.500 personas cómo reaccionan a tres dietas diferentes, tanto en su casa como en la clínica. A su vez, entre 500 y 1.000 voluntarios vivirán en un centro clínico durante tres tramos de dos semanas mientras comen tres dietas muy controladas.

Los desarrolladores de Inteligencia Artificial utilizarán los datos recogidos para crear modelos que predigan la mejor dieta según los diferentes genes e intestinos. Con los hallazgos, los expertos aseguran que se generarán nuevas herramientas y métodos nutricionales; al fin una dieta que se adapte a cada persona.

Foto: ¿Qué dieta se adapta mejor a ti? Tus genes e intestinos tienen la respuesta/Cortesía

Nuevas herramientas y métodos nutricionales

La mega investigación "forma parte de un impulso más amplio en los NIH para impulsar la ciencia de la nutrición, un campo que a veces se considera 'confuso' porque 'somos comedores de libre elección' y nuestras dietas son difíciles de controlar", explicó a Science Paul Coates, vicepresidente de la Sociedad Americana de Nutrición, que dirigió la oficina de suplementos dietéticos de los NIH hasta que se retiró en 2018. Para el estudio, que tomará cinco años, la NIH 156 millones de dólares.

El estudio forma parte del proyecto Nutrición para una Salud de Precisión de los NIH, y se apoyará en los datos del All of Us Research Program, el enorme estudio de genómica y salud que en 2015 lanzó la agencia, que ya ha analizado a 272.000 personas del millón que prevé estudiar, de los cuales más del 50% pertenece a grupos minoritarios. "Nos dimos cuenta de que encajaría muy bien" aprovechar los datos y la infraestructura del programa, dijo a Science Holly Nicastro, coordinadora del estudio.