Cómo mantener axilas libres de manchas

Las mujeres se pueden sentir inseguras por muchos aspectos de su físico. Pero uno de ellos que es uno de los más comunes son las axilas. Debido a que es una de la piel que no solo es delicada sino que también tiene manchas con facilidad. Siendo un gran impedimento para que muchas mujeres les de pena alzar los brazos hasta usar ciertas prendas que expongan esa zona de la piel.

A pesar de que una gran mayoría de mujeres prefiere cuidar su rostro a las axilas, en realidad las axilas es una zona muy sensible que no debe de permanecer oculta bajo la ropa, pues el sudor, fricción y hasta bacterias pueden ser los principales motivos para tener un par de axilas manchadas, además de evitar tener una piel suave y tersa como lo pintan en los comerciales.

Evita la exfoliación.

Cuando una mujer tiene manchas en las axilas una de las primeras soluciones es que recurra a la exfoliación. Sin embargo, la exfoliación es un método muy agresivo para una de las zonas más delicadas de la piel. Por lo que muchos expertos recomiendan que la limpieza y evitar que salgan manchas en las axilas es con una limpieza suave y con productos que sean hidratantes.

Uno de los productos que muchas mujeres no consideran en cuenta para el cuidado de las axilas es usar un tónico o agua termal,ya que la aplicación de este producto le brinda a la piel de las axilas una limpieza profunda sin necesidad de ser agresivo, además de hidratar de la manera correcta. Por otro lado también posee antioxidantes como la vitamina C que permite que la piel siga con una tonalidad homogénea.

Elige el desodorante correcto

Una piel libre de manchas es una piel que no es sensible. Así que para evitar que la piel de las axilas quede sensible, es necesario tener desodorantes libres de alcohol o en aerosol para evitar que la piel se irrite. Además de investigar que la mayor parte de los ingredientes no genere efectos secundarios a la larga como dermatitis o en el peor de los casos hasta con indicios de cáncer.

Como muchos sabemos el desodorante es uno de los productos de higiene y belleza que son indispensables para cualquier persona,ya que el olor dice más que mil palabras. Para esto es necesario escoger no solo un desodorante que tenga un delicioso aroma, sino que también no manche tu ropa ni mucho menos deje manchas en la piel de las axilas.

Olvídate de la rapa apretada

La piel de las axilas es una de las zonas más delicadas, debido a que a la mínima fricción pueden provocar manchas en la piel. Por lo es necesario evitar prendas ajustadas como o que reduzcan la presión en esa área como es el caso de los tops deportivos. Por lo que se recomienda utilizar prendas ligeras de material de algodón para la mayor suavidad al tacto